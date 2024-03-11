«الزعيم» إلى نصف نهائي «الأبطال»



معتز الشامي (دبي)

بجدارة.. تأهل العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد مباراة ماراثونية على استاد «الأول بارك» بالرياض، على حساب النصر السعودي 3-1 بركلات الترجيح، وشهد اللقاء تألق الحارس خالد عيسى الذي تصدى لركلة رازوفيتش، وانتهت مباراة إياب ربع النهائي لمصلحة «الأصفر» 4-3، بعد شوطين إضافيين، لتصبح النتيجة 4-4، في مجموع المباراتين، بعدما تفوق «الزعيم» بهدف ذهاباً، ليتأهل «البنفسج» إلى «مربع الذهب»، للمرة الأولى منذ «نسخة 2016».

سجل للعين سفيان رحيمي «هدفين» في الدقيقتين 28 و45+1، وأضاف «البديل» سلطان الشامسي الهدف الثالث في الدقيقة 102، بينما سجل للنصر عبد الرحمن غريب في الدقيقة 45+3، وأوتافيو بالخطأ من خالد عيسى في الدقيقة 51، وأليكس تيليس في الدقيقة 72، وكريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 117، وفي ركلات الترجيح، سجل للعين سفيان رحيمي وكاكو وسلطان الشامسي، وأحزر للنصر رونالدو.

ودخل العين المباراة بتركيز كبير، ولعب على «ثغرات» وأخطاء النصر، ونجح سفيان رحيمي في إحراز الهدف الأول لـ «الزعيم» في الدقيقة 28، إثر هجمة نموذجية، وسرعة في التوغل، انتهت بتسديدة سكنت الشباك، وعاد رحيمي لمضاعفة النتيجة لمصلحة العين بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول الذي شهد قبل نهايته هدف تقليص الفارق، أحرزه عبد الرحمن غريب، مستغلاً خطأ دفاعياً.

ومع بداية الشوط الثاني، اندفع النصر بقوة، وأسفرت محاولات صاحب الأرض عن إحراز هدف بتوقيع أوتافيو الذي سدد كرة ارتطمت بقدم الحارس خالد عيسى إلى داخل الشباك في الدقيقة 52، قبل أن يتقدم «الأصفر» في النتيجة عبر تسديدة تيليس، إثر ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 73، ومرت بقية الدقائق من دون تغيير في النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، وشهد الأول منه هدف التعادل الثالث للعين في الدقيقة 102، عن طريق سلطان الشامسي، بمتابعة جيدة للكرة المرتدة من العارضة، وتواصلت الإثارة في الشوط الإضافي الثاني، عندما احتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة النصر، ترجمها كريستيانو رونالدو إلى هدف في الدقيقة 118، لتكون «الكلمة الحاسمة» لركلات الترجيح التي ابتسمت للعين الذي تأهل بجدارة إلى نصف النهائي.