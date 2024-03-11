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الرياضة

«الافتتاح الرسمي» لـ«كأس منصور بن زايد» اليوم

«الافتتاح الرسمي» لـ«كأس منصور بن زايد» اليوم
12 مارس 2024 02:46

مصطفى الديب (أبوظبي)

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تفتتح رسمياً اليوم، النسخة الحادية عشرة من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، على ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بالعاصمة أبوظبي الذي يستضيف منافسات البطولة بشكل عام.
وانطلقت المنافسات أمس بمواجهتين ضمن منافسات المجموعة الأولى، في حين تقام مباراتا اليوم في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، تجمع الأولى فريق قطاع الخدمات المساندة بمكتب الشؤون الخاصة، في الساعة العاشرة مساءً، أما اللقاء الثاني فسيكون بين المركز الوطني للمناصحة مع نادي سيتي جولف، عند الـ 11 مساءً.
وتتواصل منافسات البطولة، الأربعاء، بمواجهتين الأولى بين وصيف آخر نسختين مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، وفي المباراة الثانية يواجه مركز جامع الشيخ زايد الكبير فريق دائرة القضاء.
يذكر أن عدد المشاركين في النسخة الحادية عشرة ارتفع إلى 16 فريقاً، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، وتستمر المنافسات حتى 28 مارس الجاري، ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.
وحرصت اللجنة المنظمة على إقامة منطقة الجماهير «فان زون» بالتعاون مع رابطة المحترفين، وتوفر الفعاليات المصاحبة للبطولة تجربة ثرية للحضور بين شغف الرياضة والبعد الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، كما رصدت اللجنة الجوائز والمفاجآت القيمة للجماهير التي ستحضر اللقاءات.

كأس منصور بن زايد لكرة القدم
منصور بن زايد
بطولة منصور بن زايد لكرة القدم
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