«البلوز» يقتل «النحس» أمام نيوكاسل!

لندن (أ ف ب)



عاد تشيلسي إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين، بفوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-2، وذلك في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية تشيلسي كل من السنغالي نيكولاس جاكسون «6»، وكول بالمر «57»، والأوكراني ميخايلو مودريك «76»، في حين سجل هدفي نيوكاسل، السويدي ألكسندر إيزاك «43»، وجاكوب مورفي «90».

ورفع تشيلسي الذي كان قد تعادل أمام مانشستر سيتي 1-1 وبرنتفورد 2-2، رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر، متأخراً بفارق نقطة عن نيوكاسل العاشر الذي فوت على نفسه بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم فرصة الابتعاد أكثر في الترتيب.

كما فك «البلوز» النحس الذي يلاحقه أمام نيوكاسل، حيث لم ينجح في الفوز عليه في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري قبل هذه الأمسية، في حين تعرض لهزيمة قاسية في الذهاب 1-4، لكنه أقصى «الماجبايس» بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس الرابطة في ديسمبر الماضي.

افتتح تشيلسي التسجيل بعد 6 دقائق من صافرة البداية، ومن أول فرصة حقيقية، بعدما توغل المدافع الفرنسي مالو جوستو على الجهة اليمنى، ومرر كرة عرضية داخل المنطقة، شتتها أحد مدافعي نيوكاسل، لتصل إلى الوافد الجديد من مانشستر سيتي بالمر «21 عاماً» عند حدود المنطقة، سددها قوية، حولها السنغالي جاكسون بـ «كعب» قدمه في مرمى الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا، ورفع جاكسون عدد أهدافه إلى 9 في «البريميرليج» هذا الموسم.

وأدرك نيوكاسل التعادل من أول تسديدة له، وبعد خسارة جوستو الكرة، بالهدف الثاني عشر لمهاجمه السويدي إيزاك «44»، في حين أنقذ دوبرافكا كرة رحيم سترلينج «45+4».

وأثمر الضغط الهجومي لتشيلسي في الشوط الثاني عن هدف التقدم، بعد تمريرة من الأرجنتيني إنسو فرنانديز إلى بالمر الذي تابعها تسديدة بقدمه اليسرى «57»، رافعاً عدد أهدافه إلى 11 في الدوري هذا الموسم، قبل أن ينقذ قائد نيوكاسل دان بورن فريقه، بعد دقيقتين من هدف ثالث بإبعاده تسديدة سترلينج عن خط المرمى.

ووجه تشيلسي ضربة قاضية لضيفه بتسجيله ثالث الأهداف، عبر مودريك الذي اقتنص الكرة من جالاجر وتجاوز الحارس وسدد، إلا أن المدافع السويدي إميل كرافث بديل بورن فشل في إبعادها لتهز الشباك «76».

ورفض نيوكاسل الاستسلام، وقلص الفارق إلى هدف بعد تسديدة صاروخية من 20 متراً لمورفي لم يحرك لها الحارس الصربي دجوردجي بيتروفيتش ساكناً «90».

ولم يسبق لتشيلسي أن سجل ثلاثة أهداف أمام نيوكاسل منذ أكتوبر 2021 بنتيجة «3-0».