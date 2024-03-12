لاتسيو يعيش في الدوامة

روما (أ ف ب)



واصل لاتسيو نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة، وبدأ يفقد حظوظه بالمشاركة القارية الموسم المقبل، وذلك بسقوطه الرابع توالياً وجاء بين جماهيره على يد أودينيزي 1-2، في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب ماوريتسيو ساري اللقاء على خلفية هزيمتين توالياً في الدوري، وأخرى مذلة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ 0-3، ثم مُني بهزيمته الثانية عشرة في «سيري أ» هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة، في المركز التاسع، بفارق 11 نقطة عن بولونيا الرابع.

وبعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سُجِلت الأهداف الثلاثة خلال الدقائق الست الأولى من الثاني، حيث تقدم أودينيزي عبر لورنتسو لوكا «47»، وعادل النتيجة الأرجنتيني لاوتارو جانيتي خطأ في مرماه «49»، قبل أن يستعيد الضيوف تقدمهم بفضل الإسباني أوير ساراجا «51».

وبفوزه الرابع فقط هذا الموسم مقابل 15 تعادلاً و9 هزائم، رفع أودينيزي رصيده الى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، لكن بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.