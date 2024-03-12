الجزيرة يطمح إلى التعافي بـ «الأفضلية»



مراد المصري (أبوظبي)



يطمح الجزيرة للعودة إلى «درب الانتصارات» مجدداً، عقب خسارته آخر مباراتين في «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما يخوض مباراة خاصة أمام اتحاد كلباء يوم الخميس، ضمن «الجولة 16»، والتي تتزامن مع احتفالات «فخر أبوظبي» بـ «اليوبيل الذهبي»، لمرور 50 عاماً على تأسيس النادي.

ويتسلح الجزيرة بالأفضلية أمام «النمور»، بعدما حقق الفوز 14 مرة، وتعادل مرتين، مقابل خسارة واحدة، في 17 مباراة بين الفريقين بالدوري، ورغم أن الأرقام تعزز المعنويات، إلا أنها لا تعني أن الانتصار «مضمون»، مع تطور مستوى اتحاد كلباء مؤخراً.

واستغل الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة الأيام الماضية، لمواصلة العمل مع اللاعبين، من أجل الوصول إلى درجة أعلى من الانضباط في أرضية الملعب، خصوصاً على صعيد الربط بين الخطوط، ومحاولة إيقاف نزف الأهداف التي تسكن الشباك بصورة لافتة، بواقع 6 أهداف في آخر مباراتين.

ويتوقع أن يجري رادوي بعض التعديلات على التشكيلة في اللقاء المقبل، مع محاولة الزج بالعناصر التي ظهرت بأفضل جاهزية خلال التدريبات، مع السعي لمنح الثقة للاعبين المتميزين، ومن أبرزهم زايد الزعابي.

ووجه الجزيرة الدعوة للجماهير للحضور في مدرجات استاد محمد بن زايد، حيث يعتبر «فخر أبوظبي» من أبرز الأندية التي تملك أعلى المعدلات في مبادرة «دوري الجماهير»، من رابطة المحترفين، في أرقام تعكس الجهد التسويقي من النادي.

