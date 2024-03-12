الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة يطمح إلى التعافي بـ «الأفضلية»

الجزيرة يطمح إلى التعافي بـ «الأفضلية»
12 مارس 2024 10:32

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
الوحدة يضرب «الإعصار» برباعية


يطمح الجزيرة للعودة إلى «درب الانتصارات» مجدداً، عقب خسارته آخر مباراتين في «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما يخوض مباراة خاصة أمام اتحاد كلباء يوم الخميس، ضمن «الجولة 16»، والتي تتزامن مع احتفالات «فخر أبوظبي» بـ «اليوبيل الذهبي»، لمرور 50 عاماً على تأسيس النادي.
ويتسلح الجزيرة بالأفضلية أمام «النمور»، بعدما حقق الفوز 14 مرة، وتعادل مرتين، مقابل خسارة واحدة، في 17 مباراة بين الفريقين بالدوري، ورغم أن الأرقام تعزز المعنويات، إلا أنها لا تعني أن الانتصار «مضمون»، مع تطور مستوى اتحاد كلباء مؤخراً.
واستغل الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة الأيام الماضية، لمواصلة العمل مع اللاعبين، من أجل الوصول إلى درجة أعلى من الانضباط في أرضية الملعب، خصوصاً على صعيد الربط بين الخطوط، ومحاولة إيقاف نزف الأهداف التي تسكن الشباك بصورة لافتة، بواقع 6 أهداف في آخر مباراتين.
ويتوقع أن يجري رادوي بعض التعديلات على التشكيلة في اللقاء المقبل، مع محاولة الزج بالعناصر التي ظهرت بأفضل جاهزية خلال التدريبات، مع السعي لمنح الثقة للاعبين المتميزين، ومن أبرزهم زايد الزعابي.
ووجه الجزيرة الدعوة للجماهير للحضور في مدرجات استاد محمد بن زايد، حيث يعتبر «فخر أبوظبي» من أبرز الأندية التي تملك أعلى المعدلات في مبادرة «دوري الجماهير»، من رابطة المحترفين، في أرقام تعكس الجهد التسويقي من النادي.
 

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
اتحاد كلباء
ميريل رادوي
آخر الأخبار
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
علوم الدار
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
14 مارس 2024
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
علوم الدار
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
14 مارس 2024
«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التبادل الثقافي مع «مكتبة قطر الوطنية»
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التبادل الثقافي مع «مكتبة قطر الوطنية»
14 مارس 2024
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
الرياضة
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
14 مارس 2024
الأمم المتحدة تعلن إجلاء موظفيها من هايتي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعلن إجلاء موظفيها من هايتي
14 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©