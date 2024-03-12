ابن ثعلوب: التأهل يُضاف إلى «الأيام الخالدة» للعين



أبوظبي (الاتحاد)



هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، القيادة الرشيدة، بمناسبة تأهل العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بالفوز على النصر السعودي، بقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو 3-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل 4-4 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي.

وأشار إلى أن أبطال «الزعيم» من دون استثناء كانوا بحجم التحدي في الجولتين، خاصة الإياب بملعب «الأول بارك»، بعد مباراة قوية أمام النصر، واستمرت أكثر من 120 دقيقة، وكان فيها أبطال «الزعيم» نداً قوياً، وسيطروا على مجريات اللعب، في أغلب أوقاتها، وسط مؤازرة «الأمة العيناوية» الوفية، وقامت بدورها على الوجه الأكمل من خلال الدعم والتشجيع طوال المباراة، ما منح الفريق حافزاً قوياً لحسم بطاقة التأهل إلى «مربع الذهب».

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي «يظل 11 مارس، ضمن الأيام الخالدة التي لا تنساها «الأمة العيناوية» في مشوار «البنفسج»، ومن أبرزها 11 أكتوبر 2003، الذي شهد كتابة التاريخ بأحرف من ذهب في أرشيف النادي، عندما رفع «الزعيم» راية الإمارات عالية خفاقة في استاد «راجا مانجالا» بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وعاد منها حاملاً كأس النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وكانت من الأيام الخالدة في تاريخ «الزعيم»، فوزه بلقب وصيف «مونديال الأندية» في 22 ديسمبر 2018، باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بعد خسارته أمام ريال مدريد في النهائي، إلا أن العين هو ثاني فريق عربي يصل إلى نهائي كأس العالم، بعد الرجاء البيضاوي عام 2013.

وأضاف: كتبت كتيبة «البنفسج» التاريخ في سجل الكبار، واستحقت الثناء، تطلعاً إلى مواصلة المشوار بنفس الروح والحماس والإصرار، في نصف نهائي البطولة.

وأشاد عضو مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، بتجاوب نادي شباب الأهلي، والمبادرة الكريمة منه بتوفير طائرة خاصة، لنقل الجماهير الإماراتية الراغبة في تشجيع ممثل الوطن في مباراته أمام النصر، والتي جسدت الكثير من معاني الوفاء.