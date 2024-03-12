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الرياضة

الجزيرة ينشد «الحاسمة» والوصل يطارد «الفاصلة» في «الطائرة»

الجزيرة ينشد «الحاسمة» والوصل يطارد «الفاصلة» في «الطائرة»
12 مارس 2024 11:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

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تحتضن صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، في الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء، المواجهة المنتظرة التي تجمع الوصل بضيفه الجزيرة، في إياب نهائي دوري الرجال للكرة الطائرة موسم 2023- 2024، فيما يلتقي في التوقيت ذاته في مباريات إياب المرحلة النهائية لتحديد المراكز شباب الأهلي وبني ياس، العين وعجمان، وحتا والنصر.
وتتباين طموحات طرفي إياب النهائي، حيث ينشد «فخر أبوظبي» الفوز لحسم تتويجه باللقب، بعد تفوقه 3-2 في مواجهة الذهاب على ملعبه، فيما يأمل «الإمبراطور» تعويض خسارة الذهاب، في الطريق إلى خوض «مباراة فاصلة» السبت المقبل.
ويطارد الجزيرة والوصل في نهائي الموسم الحالي، اللقب الغائب عن خزائن الناديين منذ أكثر من عقدين، حيث يعود التتويج الأخير لـ «فخر أبوظبي» إلى موسم 2001-2002، ويملك النادي ثلاثة ألقاب مواسم 1980-1981 و1981-1982 و2001-2002، في المقابل حقق الوصل آخر ألقابه في الدوري موسم 2000-2001، علماً أن «الأصفر» يحتل صدارة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 12 بطولة.
وحقق الجزيرة «الأسبقية» بفوزه على ضيفه الوصل 3-2، في المواجهة المثيرة في ذهاب الدور النهائي 3-2، بعدما تبادل الفريقان التفوق في الأشواط الأربعة الأولى، قبل أن يحسم الجزيرة المواجهة 3-2 «25- 22، 21- 25، 25- 23، 20- 25، 15- 13».
وتأهل «فخر أبوظبي» و«الإمبراطور» إلى النهائي، بعدما تخطى الأول عقبة شباب الأهلي 3-2، في المباراة الفاصلة للدور التمهيدي في المراحل الإقصائية «البلاي أوف»، فيما جاء تأهل الوصل على حساب بني ياس «حامل اللقب» بالفوز 3-0، ضمن الدور ذاته السبت الماضي.
وشهد الدور الأول لدوري الرجال لكرة الطائرة، تصدر شباب الأهلي للترتيب، وحل ثانياً بني ياس، والوصل في المركز الثالث، والجزيرة رابعاً.

دوري الكرة الطائرة
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