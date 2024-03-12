اتحاد كلباء يعلن تفاصيل «المهرجان الرمضاني»



فيصل النقبي (كلباء)



كشف نادي اتحاد كلباء في مؤتمر صحفي عن تفاصيل المهرجان الرمضاني، والذي ينظمه تحت شعار «رياضة وثقافة ومجتمع»، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ورعاية الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، رئيس النادي، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، نائب رئيس النادي، ورؤية مجلس

الشارقة.

ويقام المهرجان من 15 إلى 23 مارس، ويتضمن إقامة بطولة خماسيات كرة القدم، وبطولة رباعيات الكرة الطائرة، وفعاليات رياضية واجتماعية وثقافية، وتبلغ الجوائز 120 ألف درهم.

حضر المؤتمر راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس الإدارة، ونائبه عبدالله أحمد الأميري، وأعضاء المجلس والرعاة والشركاء.