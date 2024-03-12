أوباميانج يستعيد أمجاد دورجبا في مارسيليا



أنور إبراهيم (القاهرة)



استحق الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف مارسيليا الفرنسي، إشادة المدرب جان لويس جاسيه، بعد الهدفين اللذين أحرزهما أمام نانت، في «الجولة 25» للدوري الفرنسي، إذ وصفه بأنه نجم الشباك الأول في الفريق، لأنه حاسم في تسجيل الأهداف وصناعتها.

وفي تقرير لشبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت عن النجم الأفريقي، بعد تألقه اللافت مع فريق الجنوب الفرنسي، قالت إن أوباميانج منذ وصوله إلى استاد فيلودروم معقل مارسيليا، أثبت فاعلية كبيرة وقدرة عالية على تسجيل الأهداف وصناعتها، واستحق أن يكون بين كبار هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، رغم تجاوزه الـ 34 من العمر.

ولم يشهد مارسيليا مهاجماً هدافاً مثله منذ أيام الإيفواري ديدييه دورجبا الذي لعب في بداياته موسماً ولا أروع في 2003-2004، مع الفريق الفرنسي.

وتتحدث أرقام أوباميانج عنه منذ وصوله قادماً من تشيلسي الإنجليزي، وبعد فترة لعب قصيرة في برشلونة، إذ إنه شارك مع مارسيليا في 37 مباراة، سجل خلالها 23 هدفاً في مختلف المسابقات، منها 11هدفاً في الدوري الفرنسي، و9 أهداف في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وهدفان في الدور التمهيدي لدوري الأبطال، وهدف في كأس فرنسا، بالإضافة إلى تمريرات حاسمة أسفرت عن 8 أهداف.

وأصبح أوباميانج الذي بدأ مسيرته الاحترافية في لافال الفرنسي، أفضل هداف في تاريخ مارسيليا ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 33 هدفاً، متفوقاً بذلك على نجوم الأندية الأخرى، مثل الكولومبي رادميل فالكاو «30 هدفاً»، والإسباني أريتز أدوريز، والبلجيكي وروميلو لوكاكو، ولكل منهما 26 هدفاً، كما أصبح المهاجم الأكثر فاعلية في النسخة الحالية للدوري الأوروبي، برصيد 9 أهداف، متفوقاً على لوكاكو «7 أهداف مع روما»، وجواو بيدرو «6 أهداف مع برايتون».

وعلى مستوى القارة الأوروبية، يأتي أوباميانج في المرتبة الخامسة من حيث الإسهام في تسجيل الأهداف وصناعتها في مختلف المسابقات الأوروبية، بعد هاري كين وكيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند والأرجنتيني لاوتارومارتينيز، حيث أسهم في 23 هدفاً في آخر20 مباراة (18 هدفاً و5 تمريرات حاسمة).

وتجاوزأوباميانج صاحب الطول الفارع «87و1 متر» حاجزالـ 230 هدفاً خلال مسيرته مع الأندية التي لعب لها في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حيث سجل تحديداً 232 هدفاً، وهو رقم لم يصل إليه في القرن الحادي والعشرين إلا 10 لاعبين فقط.

ومنذ بدايته في الدوري الفرنسي موسم 2009-2010، ومروراً بالأندية التي لعب لها في الدوريات الأخرى مثل، بروسيا دورتموند، وأرسنال، وتشيلسي، وبرشلونة، وميلان وموناكو، تخطى أوباميانج حاجزالـ 10 أهداف، خلال موسم واحد 12مرة، بينما سجل حتى الآن هذا الموسم 11 هدفاً مع مارسيليا. ولايتفوق عليه في ذلك في نفس الفترة إلا 3 لاعبين فقط، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وفعلها كل منهم 13 مرة.