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الرياضة

اتحاد كلباء يواجه الجزيرة بـ «الأوراق الرابحة»

اتحاد كلباء يواجه الجزيرة بـ «الأوراق الرابحة»
12 مارس 2024 10:44

 
فيصل النقبي (كلباء) 

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يدفع العراقي غازي فهد مدرب اتحاد كلباء بكل «الأوراق الرابحة» أمام الجزيرة يوم الخميس، في اللقاء الذي يقام على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين».
ولا يعاني «النمور» الإصابات، واستعاد جميع لاعبيه، ما يمنح الفرصة كاملة للمدرب لاختيار اللاعبين القادرين على العودة بالفوز أمام منافس صعب يلعب على أرضه وبين جمهوره. 
من جانب آخر، كثف غازي فهد جلساته مع اللاعبين، ضمن خطة الجهاز الفني، من أجل التجهيز المعنوي والنفسي، حيث طالبهم ببذل أقصى الجهد لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، مشيداً بالمستوى الذي قدمه «النمور» أمام العين، رغم الخروج من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بركلات الترجيح.
وشهدت استعدادات اتحاد كلباء تدريبات مكثفة للمهاجمين، من أجل الاستفادة من الفرص أمام المرمى، كما منح الإيراني مهدي قايدي الحرية في التحرك واللعب، لأنه أصبح «الرئة» التي يتنفس بها «النمور» في الوسط.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
الجزيرة
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