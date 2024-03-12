«الزعيم» يقدم «ملحمة بطولية» في «المباراة الماراثونية»

معتز الشامي (دبي)



حصد العين بطاقة التأهل المستحق إلى «مربع ذهب» دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وأطاح النصر السعودي 3-1 بـ «ركلات الترجيح»، بعد «المباراة الماراثونية»، في إياب ربع النهائي، ليقطع خطوة عملاقة في مشواره الرائع بالبطولة.

وبات «الزعيم» على موعد مع مهمة جديدة في نصف النهائي أمام فريق سعودي آخر، في تحدٍ كروي جديد على زعامة غرب آسيا، من أجل بلوغ «النهائي الحلم»، الذي لا يزال يراود جماهير «الأمة العيناوية».

ويلعب العين المباراتين المقبلتين 16 و23 أبريل المقبل، ويأتي تأهله إلى نصف النهائي القاري للمرة الأولى منذ عام 2016، كما يعد «الخامس» بعد نسخ 2003، و2005، و2014، و2016.

وقدم «الزعيم» مباراة ملحمية في استاد الأول بارك بالرياض، وسط مساندة كبيرة من الجماهير التي زحفت خلف الفريق لتقديم الدعم والمؤازرة خارجياً، خاصة «الأمة العيناوية» التي رفعت شعار قمصان الفريق بالنسخة التي شهدت تتويجه بلقب آسيا عام 2003، في إشارة إلى تمسك عشاق «البنفسج» بتكرار الإنجاز، بعد 21 عاماً.

وتخطى العين الصعاب في مباراة شهدت تحدياً كبيراً لكريستيانو رونالدو، الذي توعد العين بـ «ريمونتادا»، إلا أن «الزعيم» نجح في تأكيد تفوقه، بعدما تقدم بهدفي سفيان رحيمي، يرد النصر بثلاثة أهداف، وأدرك العين التعادل عبر سلطان الشامسي، قبل أن يحتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة «الأصفر»، ترجمها «الدون» إلى الهدف الرابع، ليتجه بالمباراة إلى «الترجيحية»، التي شهدت تألقا جديداً لخالد عيسى الذي تصدى لركلتين ليصبح أول حارس يتصدى لـ 5 ركلات ترجيح في نصف نهائي بطولتين مختلفتين.

ودفع كريسبو مدرب العين بتشكيلة مباراة الذهاب، لتعويض الغيابات، خاصة في ظل عدم الدفع بالمهاجم لابا كودجو، وكرر فلسفته التكتيكية بتحرير سفيان رحيمي، وعدم تقيده بمركز، ما وضع دفاعات النصر تحت الضغط بفضل تحركات رحيمي المزعجة بطول وعرض الملعب.

بالأرقام وصل استحواذ النصر إلى 51% مقابل 49% للعين، وقام بالعين بـ375 تمريرة ناجحة، مقابل 377 تمريرة للنصر الذي سدد 30 تسديدة طوال 120 دقيقة، منها 9 مرات فقط على المرمى، وتصدى خالد عيسى 5 منها، وأتيحت لـ «الأصفر» فرصتان خطيرتان فقط، بينما سدد العين 11 مرة منها 5 على المرمى.

وشهدت المباراة تحدياً خاصاً بين رونالدو وخالد عيسى، عندما تصدى «جبل حفيت» لفرصة من «الدون»، في الشوط الأول، قبل أن يضيع أخرى سهلة أمام المرمى، خلال سقوط خالد عيسى على الأرض، لتمر بجوار القائم، وحاول الحارس التصدي لركلتي جزاء رونالدو، سواء في وقت المباراة الأصلي، أو خلال تنفيذه لـ «الترجيحية»، ولكنه لم يوفق.

من جانبه، أشاد كريسبو بالروح القتالية للاعبي العين والإنجاز، من حيث التفوق في مواجهة فريق مدجج بالأسماء العالمية مثل، النصر السعودي، وقال: قدمنا مباراة رائعة جداً، وسعيد بتأهل العين إلى نصف النهائي، أهنئ لاعبي الفريق على إظهار الشخصية القوية في المواقف الصعبة التي تنم عن قدرة الفريق الكبيرة.

وأضاف «إذا قمتم بتحليل المباراتين، تجدون أن العين كان الأفضل فيهما، ومررنا بظروف صعبة و«مطبات» خلال الأسابيع الأخيرة لتلاحم المنافسات، محلياً وقارياً، ولكن الفريق يسير بخطى ثابتة، ويحقق المطلوب، والآن علينا التحضير للخطوة المقبلة».