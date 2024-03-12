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الرياضة

العالم يحتفي بالعين ويصف «الدون» بـ «المذنب»

العالم يحتفي بالعين ويصف «الدون» بـ «المذنب»
12 مارس 2024 11:06

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تصدر العين عناوين وسائل الإعلام العالمية، بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتحديداً أن «الزعيم» نجح في إقصاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة النصر السعودي، بعد مباراة ماراثونية في إياب ربع النهائي.
وأبرزت صحيفة «ذا أتلتيك» الأشهر في بريطانيا، تأهل «الزعيم»، حيث استعرض التقرير تفوق ممثل الكرة الإماراتية في ركلات الترجيح، ليحسم بطاقة الصعود على حساب النصر المدجج بالنجوم العالميين بقيادة رونالدو.
واعتبرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن رونالدو كان مذنباً في خسارة فريقه بطاقة الصعود، بعد الفرصة السهلة التي أهدرها على مسافة 3 ياردات أمام المرمى، خلال مجريات اللقاء، ثم كيف نجح العين في العودة لاحقاً في الوقت الإضافي، وفرض ركلات الترجيح التي كسبها بجدارة.
وتحسرت صحيفة «أبولا» الأشهر في البرتغال، على خروج ابن بلادها رونالدو على يد العين، خصوصاً مع إهدار زملائه ركلات الترجيح، وسط تألق الحارس خالد عيسى.
أما موقع «بليتشر ريبورت» الذي يحظى بمتابعة الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فأبرز تفوق العين الذي حرم رونالدو من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا عقب هذا الإقصاء.
واحتفلت وسائل الإعلام في دول اللاعبين الأجانب في العين، بتأهل «الزعيم»، مروراً بصحيفة «جونجانج الكورية» التي أبرزت صعود بارك يونج وو إلى نصف النهائي، وصحيفة «أوليه» الأرجنتينية، التي أفردت تقريراً موسعاً عن المدرب هيرنان كريسبو على اعتباره ابن «التانجو» الذي أقصى رونالدو، وجريدة المنتخب المغربية التي أفردت تألق سفيان رحيمي بقيادته العين إلى «المربع الذهبي».

دوري أبطال آسيا
العين
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
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