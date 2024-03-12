«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»

معتز الشامي (دبي)



ارتفع تصنيف «دوري أدنوك للمحترفين»، في جدول تقييم الدوريات المحترفة بالقارة، ليكون أولى بشائر تأهل العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب النصر السعودي، وأدى إنجاز الوصول إلى «المربع الذهبي» القاري إلى صعود «دورينا» إلى الترتيب الرابع قارياً، والثاني على الغرب، وذلك للمرة الأولى منذ 2018، بعدما جمع حالياً 70.373 نقطة، بفارق «0.3 من النقطة»، وضعته رابعاً، وتراجع الدوري القطري إلى التصنيف الخامس.

واحتل «دورينا» المركز السادس قارياً، والرابع على الغرب في تقييم 2022، كما هبط إلى المركز الثامن قارياً، والخامس على الغرب عام 2021، وفي تقييم 2019، جاء «السابع» على القارة و«الرابع» على الغرب، فيما شهد 2018 حصوله على المركز الرابع على الغرب، والثاني قارياً.

ووفق المركز الجديد، والذي يعلن عنه رسمياً الصيف المقبل، يحصل «دورينا» على مقعدين مباشرين في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ونصف مقعد في الدور التمهيدي لتلك البطولة، بالإضافة إلى مقعد مباشر في دوري «الأبطال 2».