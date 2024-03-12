المحرق يفرض «فاصلة السلة» على شباب الأهلي



علي معالي (دبي)



خسر شباب الأهلي أمام المحرق البحريني 75- 116، في إياب ربع نهائي دوري غرب آسيا لكرة السلة «السوبر ليج»، عن منطقة الخليج، ويحتكم الفريقان إلى «فاصلة» تقام الاثنين المقبل، على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، لحسم التأهل إلى نصف النهائي، وجاءت خسارة «الفرسان» رغم أنه تفوق 97- 87 ذهاباً.

وخلال مباراة الإياب في دبي لم يظهر شباب الأهلي بالمستوى المطلوب، في ظل تألق المحرق الذي قدم مباراة كبيرة من الجوانب الفنية والبدنية، وكانت الرميات الثلاثية للفريق البحريني رائعة وحاسمة جعلت الفريق يصل إلى هذا العدد الكبير من النقاط.

فرض المحرق أفضليته طوال أرباع المباراة الأربعة، من خلال التفوق 24- 13,32- 24,31- 21,29- 17، وشهدت المباراة تألق بدر عبدالله من جانب المحرق، بعد تسجيله 31 نقطة، وأضاف زميله حسين سلمان 25 نقطة و3 متابعات، و5 تمريرات حاسمة، ولم يكن الأداء المتميز الذي قدمه الأميركي مينيراث كافياً لتجنب الخسارة، رغم تسجيله 21 نقطة، و15 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

وسيطر المحرق على أجواء المباراة منذ البداية، محققاً 24 نقطة من الكرات الضائعة للأهلي، و34 نقطة من الهجمات المرتدة.