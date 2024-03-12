كوزمين يعتمد «خطة هجومية» لـ «الملك» أمام «العميد»



علي معالي (دبي)



وضع الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة خطة هجومية، قبل لقاء النصر، يوم الخميس، في «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، لأنها الحل الوحيد والأمثل، حتى يعود «الملك» إلى طريق الانتصارات، وعدم الابتعاد عن المقدمة.

وخلال التدريبات الأخيرة، وضح أن كوزمين لديه الأسلحة كافة، ممثلة في عودة لوان بيريرا، مع وجود كايو لوكاس وعثمان كمارا وموسى ماريجا وتيجالي، والأخير نجح في تسجيل 3 أهداف أمام يونايتد ودياً، في المباراة التي انتهت للشارقة 5-1.

وعلى مدار الشوطين يقوم كوزمين بالدفع بكل الأوراق الهجومية، على حسب سير أحداث المباراة التي تعد واحدة من المواجهات المهمة والمثيرة في الجولة.

وفي الدفاع يصبح الفريق محصناً بالكرواتي مارو كاتانيتش، والكوري الجنوبي يو شين مين، إضافة إلى عبدالله غانم، وفي الوسط يملك الروماني قوة كبيرة، ممثلة في بيانيتش وفراس بالعربي وماجد راشد، والعودة المتميزة لماجد سرور.