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الرياضة

«شباب» بطل «كأس الوثبة» في تولوز

«شباب» بطل «كأس الوثبة» في تولوز
12 مارس 2024 14:00

تولوز (الاتحاد)

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تُوج المهر «شباب» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارسة مارجوت روماري، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز بري دجورمان للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، والذي أقيم بمضمار «تولوز» الفرنسي، وبلغت جائزته 16 ألف يورو، برعاية «النسخة الـ 16» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات وسباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
واجتمع للسباق 15 خيلاً، وجاءت الانطلاقة من البوابات مثالية، وكان فرسا الرهان يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي، خلال مجريات السباق، حتى الوصول إلى عمق المستقيم، لينفصلا عن بقية الخيول، ويبتعدا بفارق 16 طولاً، قبل أن يتفوق «شباب» بفارق نصف طول عن غريمه ووصيفه «مراد» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة أورتيز مندزابل.
وسجل البطل «شباب» المنحدر من نسل «منارك» زمناً 1:43:00 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «نهاش الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة دامين مورين.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة الأولى، والثانية، والثالثة.

الإمارات
كأس الوثبة ستاليونز
مضمار تولوز الفرنسي
الخيول العربية الأصيلة
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