الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

24 فريقاً في «الوفاء الرمضانية»

24 فريقاً في «الوفاء الرمضانية»
12 مارس 2024 15:00

 
‏دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
«ريمونتادا الصقور» تقلب الطاولة على خورفكان


تنطلق الأربعاء «النسخة الخامسة» من بطولة «الوفاء الرمضانية» لكرة القدم التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع بلدية دبي ومجلس دبي الرياضي، في حديقة الورقاء، وتستمر إلى 25 من شهر رمضان، بمشاركة 24 فريقاً. 
وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة قرعة المباريات، بحضور ممثلي الفرق، حيث تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني إلى الدور الثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق في المركز الثالث، وبعدها تقام البطولة بنظام خروج المغلوب حتى النهائي. 
وأشاد اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، بالشركاء الاستراتيجيين، وهم بلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومبادرة الروح الإيجابية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في بناء مجتمع أكثر أمناً، ونشر الوعي الفكري بين جميع المواطنين والمقيمين بصورة عامة، وحثهم وتشجيعهم على التواصل مع الشرطة، وبناء علاقات مجتمعية إيجابية من خلال العمل الاجتماعي الهادف، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم، ونشر الثقافة الأمنية. 
وأضاف أن تنظيم الدورة الرمضانية هذا العام هو امتداد للنجاحات التي حققتها دورة الوفاء الرمضانية في نسخها السابقة، مؤكداً أن الدورة إحدى مبادرات مركز شرطة الراشدية، بالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع للتواصل مع قاطني منطقة اختصاص المركز، والاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، وتدارك الإشكاليات الواقعة، وتوثيق العلاقة بين شرطة دبي والأفراد، من خلال التواصل والتعاون والعمل معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً.

الإمارات
دبي
شرطة دبي
بلدية دبي
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
علوم الدار
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
14 مارس 2024
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
علوم الدار
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
14 مارس 2024
«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التبادل الثقافي مع «مكتبة قطر الوطنية»
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التبادل الثقافي مع «مكتبة قطر الوطنية»
14 مارس 2024
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
الرياضة
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
14 مارس 2024
الأمم المتحدة تعلن إجلاء موظفيها من هايتي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعلن إجلاء موظفيها من هايتي
14 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©