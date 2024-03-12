24 فريقاً في «الوفاء الرمضانية»



‏دبي (الاتحاد)



تنطلق الأربعاء «النسخة الخامسة» من بطولة «الوفاء الرمضانية» لكرة القدم التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع بلدية دبي ومجلس دبي الرياضي، في حديقة الورقاء، وتستمر إلى 25 من شهر رمضان، بمشاركة 24 فريقاً.

وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة قرعة المباريات، بحضور ممثلي الفرق، حيث تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني إلى الدور الثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق في المركز الثالث، وبعدها تقام البطولة بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وأشاد اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، بالشركاء الاستراتيجيين، وهم بلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومبادرة الروح الإيجابية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في بناء مجتمع أكثر أمناً، ونشر الوعي الفكري بين جميع المواطنين والمقيمين بصورة عامة، وحثهم وتشجيعهم على التواصل مع الشرطة، وبناء علاقات مجتمعية إيجابية من خلال العمل الاجتماعي الهادف، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم، ونشر الثقافة الأمنية.

وأضاف أن تنظيم الدورة الرمضانية هذا العام هو امتداد للنجاحات التي حققتها دورة الوفاء الرمضانية في نسخها السابقة، مؤكداً أن الدورة إحدى مبادرات مركز شرطة الراشدية، بالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع للتواصل مع قاطني منطقة اختصاص المركز، والاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، وتدارك الإشكاليات الواقعة، وتوثيق العلاقة بين شرطة دبي والأفراد، من خلال التواصل والتعاون والعمل معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً.