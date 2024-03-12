رحيمي.. «8.3»



علي معالي (دبي)



فرض المغربي سفيان رحيمي، مهاجم العين نفسه على قمة «الزعيم» مع النصر السعودي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بتسجيله رقماً قياسياً مهماً بهز شباك النصر 3 مرات في مباراتي الذهاب والإياب، كما أصبح أول لاعب في العين يسجل «ثلاثية» خلال الأدوار الإقصائية، وأحرز رحيمي هدف الفوز في مباراة الذهاب على استاد هزاع بن زايد، ثم عاد ليسجل هدفين في لقاء الإياب.

ومنحت شبكة «سوفا سكور» للإحصاء، القناص المغربي درجة 8.3 من 10، وهي الدرجة التي منحتها للبرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أن رحيمي نجح بالفعل، وتفوق ميدانياً على «الدون» من خلال قيادته العين إلى تقديم مباراة كبيرة وأداء متميز، سواء في العين أو الرياض، وهز شباك «الأصفر» 3 مرات.

ويبدو أن «العالمي» لم يتعلم من مباراة الذهاب التي جرت قبل أيام بالعين، حيث اعتمد النصر كثيراً على مصيدة التسلل، وبدفاع متقدم ودفع الثمن، وأثبتت أنها طريقة غير فعالة أمام «الزعيم» الذي يملك بين صفوفه عناصر تتميز بالسرعات الفائقة في الانطلاق، ومنهم رحيمي.

لعب رحيمي مهاجماً وهمياً، كما كان الحال في مباراة الذهاب في غياب لابا، وبفضل ترك الحرية التي يأخذها، فهو يلعب في المساحات، ويعرف كيف يهاجم وينطلق في المساحات الممنوحة له.

وفي المقابل سدد رونالدو 13 تسديدة في المباراة الأخيرة، وهو أعلى معدل تصويب إجمالي للاعب في دوري أبطال آسيا 2023-2024، ورغم ذلك أهدر فرصاً محققة بغرابة شديدة.

وما قدمه العين في المباراة الأخيرة، تحديداً أمام النصر يؤكد القيمة الكبيرة لـ «الزعيم»، وأنه في أتم تركيزه في المحاولات التي سنحت له على مدار الأشواط الأربعة للقاء المثير، حيث تميز بالهدوء أمام مرمى المنافس، ودقة التسديد على المرمى رغم قلتها، لكنه تعامل في النهاية بمنتهى الذكاء أمام منافس يملك العديد من الأسلحة الهجومية القوية، ومستفيداً من أخطاء دفاعية للخط الخلفي للنصر.