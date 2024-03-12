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الرياضة

رونالدو يتحدث عن «السيناريو المجنون» في «الريال»!

رونالدو يتحدث عن «السيناريو المجنون» في «الريال»!
12 مارس 2024 15:06

أنور إبراهيم (القاهرة)

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قال رونالدو نازاريو «أسطورة» الكرة البرازيلية وريال مدريد الإسباني، إنه سيكون «ضرباً من الجنون» أن يرى الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينج هالاند، إلى جوار الإنجليزي جود بيلينجهام في «السانتياجو برنابيو».
ويتألق هالاند في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في «صيف 2022»، وحطم الكثير من الأرقام القياسية، وأسهم في فوزالسيتي بالثلاثية «الدوري المحلي، ودوري الأبطال، وكأس الاتحاد» الموسم الماضي، وأصبح خلال فترة وجيزة «أسطورة» مع «البلومون».
ورفض هالاند استبعاد الشائعات التي ترددت عن احتمال انتقاله مستقبلاً إلى ريال مدريد، وقال: لا أحد يعرف أبداً ما يحدث مستقبلاً.
ويأمل رونالدو أن يحدث ذلك، وينتقل هالاند بالفعل إلى ريال مدريد، إذ صرح في حديث لصحيفة ديلي ميل: سياسة الريال تتمثل في استقطاب أفضل لاعبي العالم، وهالاند أحد أفضل لاعبي العالم، وكل الأندية ترغب في الحصول على خدماته، وهو حالياً يلعب لنادٍ رائع لا يصدق، ويقوم بعمل استثنائي، وأعتقد أن هالاند سعيد هناك في الوقت الحالي، وإن كنت آمل أن تكون هناك إمكانية لرؤية كل النجوم المتميزين معاً في النادي نفسه، في إشارة إلى ريال مدريد الذي لعب له في بداية الألفية الثالثة.
وأضاف رونالدو بطل العالم المتوج بمونديال 2002 مع منتخب «السامبا»: إذا حدث ذلك، وألتقى مبابي وهالاند مع بيلينجهام في الريال، فإن ذلك يذكرني بنجوم «الجالاكتيكس» الذين توافدوا على ريال مدريد مثل الفرنسي زين الدين زيدان، والبرتغالي لويس فيجو، والإنجليزي ديفيد بيكهام وغيرهم.
وأضاف: من الجنون أن أرى ريال مدريد يلعب بكل هؤلاء النجوم في وقت واحد، ومؤكد أن يكون وقتها فريقاً لا يصدق.
واعترف رونالدو بأن ذلك يمثل تحدياً كبيراً للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، فيما يتعلق بإدارة وترويض كل هؤلاء النجوم، وإن كنت أعتقد أن إشراك لاعبين ممتازين معاً أفضل كثيراً من وضع لاعبين غير جيدين معاً، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للمدرب.
وإذا كان انتقال هالاند للريال يبدو صعباً وبعيداً في الوقت الحالي، فإن رونالدو يرى أن الأمر مختلف بالنسبة لمبابي إذ إن كل الشواهد تشير إلى أنه في طريقه إلى الريال بنهاية هذا الموسم، بعد أن أخطر ناديه سان جيرمان بالرحيل في 30 يونيو المقبل.
وانتقل رونالدو للحديث عن بيلينجهام، وأشاد به وبالدور الذي يقوم به في ريال مدريد، وأبدى إعجابه بأسلوبه «السهل الممتنع» الذي يُذكره بزين الدين زيدان، مشيراً إلى أنه فوجئ ببدايته الرائعة في الدوري الإسباني، وتسجيله 20 هدفاً، وصناعة 9 أهداف أخرى، في 31 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات هذا الموسم.
وأضاف رونالدو: من الممكن أن يصنع بيلينجهام الفارق مع منتخب بلاده الإنجليزي في كأس الأمم الأوروبية «يورو2024» التي تقام في ألمانيا هذا الصيف.
وحرص رونالدو على أن يؤكد أن منتخب «الأسود الثلاثة» يلعب بصورة جيدة منذ 5 سنوات، وكان سيئ الحظ في كأس العالم الأخيرة 2022 بقطر، وأعرب عن اعتقاده في قدرة المنتخب على الفوز بالبطولة.

ريال مدريد
رونالدو
كيليان مبابي
باريس سان جيرمان
إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
جود بيلينجهام
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