رحيمي: لا «ريمونتادا» في حضرة «الزعيم»



دبي (الاتحاد)



قدم سفيان رحيمي نجم العين نفسه مهاجماً وهدافاً من طراز رفيع، بعدما تصدر قائمة هدافي آسيا بـ8 أهداف، بالتساوي مع تاليسكا «النصر» وميتروفيتش «الهلال»، كما رفع حصاده مع العين في كل البطولات هذا الموسم إلى 14 هدفاً، ليعيد اكتشاف نفسه مجدداً جناحاً مهاجماً قادراً على الصناعة والتسجيل، وهدافاً لا يشق له غبار.

وعن الفوز والتأهل إلى نصف النهائي القاري، قال رحيمي «لا توجد كلمات تصف شعوري بعد حسم الصعود لمصلحة العين، وأنا سعيد لذلك، وأشكر زملائي اللاعبين على القتال والروح العالية، كما أشكر جمهور العين على الدعم».

وأضاف «قلنا مراراً وتكراراً إنها «مباراة رجال»، والرجال حضروا في المباراة، وحسموا التأهل، والعين أعطاني الثقة المطلقة، وشكراً لكل من وثق في قدراتي».

وقال: النصر يملك لاعبين كباراً، ولكن لعبنا على قلب واحد، وقاتلنا لآخر ثانية، وأقول لرونالدو: «الزعيم» إذا حضر لا توجد «ريمونتادا».