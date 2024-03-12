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الرياضة

خالد عيسى: التأهل باللعب وليس التصريحات

خالد عيسى: التأهل باللعب وليس التصريحات
12 مارس 2024 15:25

 
دبي (الاتحاد)

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أكد خالد عيسى حارس العين أن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا ليس مستغرباً، خاصة أن الفريق يستحق حسم البطاقة بعد التفوق على النصر، ذهاباً وإياباً.
وعن تصريحات رونالدو الذي تحدث عن «ريمونتادا» على حساب «الزعيم»، قال: «طالبنا أنفسنا بضرورة عدم الرد على تصريحات لاعبي النصر في وسائل التواصل الاجتماعي، أو المؤتمرات الصحفية، لأن تركيزنا «منصب» على الرد في الملعب فقط، وهو ما حدث، حيث أثبت لاعبو العين قدراتهم في الملعب، وليس بالتصريحات».
وبشأن التصدي لركلات الترجيح، وأيضاً كرة رونالدو، قال: بالفعل كنت قريباً من إبعاد ركلة «الدون»، والأهم هو الفوز والتأهل».
وأضاف «العين يسير في الطريق الصحيح، وصعدنا إلى نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والآن حسمنا التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، ونفرح الآن فقط، وعلينا التركيز في القادم، لأننا مقبلون على مباراة مهمة في الدوري أمام عجمان، وأتمنى استمرار دعم الجماهير».
ولفت خالد عيسى إلى أن «البنفسج» هدفه الوصول إلى نهائي البطولة، والتتويج باللقب، لأن الفريق الكبير ينافس في كل البطولات، وقال: المباراة مع النصر جاءت دراماتيكية، وتوقعنا أن يهاجم «الأصفر» منذ الوهلة الأولى، لأنه خاسر الذهاب، وأشكر زملائي على الثبات وعدم التراجع، خصوصاً بعد أن استقبلنا الهدف الثاني، وهنا كانت نقطة التحول في المباراة.
وعن مستواه في المباراة، وتألقه أمام مهاجمي النصر، في أغلب الفرص التي لاحت لهم قال: درست وضع مهاجمي النصر مع مدرب الحراس الذي يعقد اجتماعاً معي قبل كل مواجهة، لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالتسديد المتوقع من المنافس، ونملك حالياً جهازاً فنياً على أعلى مستوى، ويعتمد سياسة التدوير بين 25 لاعباً.

دوري أبطال آسيا
العين
النصر السعودي
خالد عيسى
كريستيانو رونالدو
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