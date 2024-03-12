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أسماء نسائية في القرية الإعلامية للأولمبياد

أسماء نسائية في القرية الإعلامية للأولمبياد
12 مارس 2024 15:43

بوبيني (أ ف ب)

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أطلقت مدينة دونيي «سين-سان-دوني» أسماء شخصيات نسائية على جميع شوارع القرية الإعلامية لأولمبياد باريس 2024، والتي تحتضن صحفيين خلال الألعاب قبل أن تتحول إلى منطقة سكنية.
قال عمدة المدينة كانتان جيزيل في بيان خلال حفل أقيم في الثامن من مارس الحالي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق المرأة، إنه تم إطلاق على الشوارع الثمانية للأحياء الجديدة «أسماء لشخصيات نسائية محلية أو وطنية».
وأكدت البلدية أن هذا الاسماء هي «فرصة لتكريم الدور الحاسم للمرأة في مجتمعنا، ولكن أيضاً لزيادة حضور أسماء النساء في الأماكن العامة» لهذه البلدية التي يبلغ عدد سكانها 11300 نسمة.
ومن بين الشخصيات المختارة أسماء معروفة مثل المحامية والناشطة والسياسية جيزيل حليمي، أو الفنانة والمناضلة جوزفين بيكر، إضافة إلى نساء يتمتعن بشهرة محلية أو سرّية، مثل إيف شاستانيول التي توفيت عام 2020 عن عمر ناهز مئة عام، أو كارولين إيجل وهي أول امرأة فرنسية تقود طائرة مقاتلة في عام 1999.
واختيرت هذه الاسماء بعد استفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي.
وتحاول العديد من البلديات في جميع أنحاء فرنسا إطلاق أسماء نساء على المزيد من شوارعها لزيادة ظهورها في الأماكن العامة، ورغم ذلك تعتبر الأرقام ضئيلة جداً مقارنة بعدد الشوارع التي تحمل أسماء الرجال.
وتستقبل القرية الإعلامية المنشأة من أجل دورة الألعاب الأولمبية 2024، هذا الصيف 1580 صحفياً من أصل 26000 معتمد، معظمهم من التقنيين الذين يعملون في أحد المراكز الصحافية، وهو مركز لوبورجيه، ويتم افتتاحه رسمياً في نهاية مارس المقبل.

فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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