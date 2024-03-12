«رسالة تهنئة» تكشف «قائمة الماكينات»



ميونيخ (أ ف ب)



وجّه الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت المتألق، رسالة تهنئة إلى أربعة من زملائه كشف انه تم استدعاؤهم لمنتخب ألمانيا لكرة القدم للنافذة الدولية المرتقبة، فيما من المقرر أن يعلن المدرب يوليان ناجلسمان عن تشكيلته الرسمية الخميس.

وقال جيراسي عبر حسابه غير الموثق في منصة إكس، لكنّه المستخدم من قبل ناديه في تغريدات سابقة «تهانينا لرفاقي دينيز، ماكسي، كريس وفالدي على اختيارهم».

ومن المقرر أن يعلن ناجلسمان عن تشكيلة «دي مانشافت» للمواجهتين الوديتين أمام فرنسا في 23 مارس في ليون، وهولندا بعدها بثلاثة أيام في فرانكفورت.

وهذه المحطة ستكون الأخيرة قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية التي تخوض غمار كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو.

وحسب الصحافة الألمانية، فإنّ أربعة لاعبين من شتوتجارت، وهم لاعب الوسط المهاجم دينيز أونداف، الظهير الأيسر ماكسيميليان ميتلشتادت، المهاجم كريس فوريش وقلب الدفاع فالديمار أنتون سيكونون موجودين في تشكيلة أبطال العالم اربع مرات للنافذة الدولية المقبلة.

وكان فوريش متواجداً في قائمة المنتخب الألماني خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وشارك لتسع دقائق بمواجهة الولايات المتحدة «انتهت بفوز ألمانيا 3-1»، فيما لم يسبق أن استُدعي ميتلشتادت وأنتون وأونداف.

وشتوتجارت الذي كان على وشك الهبوط من الدوري الألماني الموسم المنصرم، قبل أن يبقى بفضل مواجهة الملحق، يحتل حالياً المركز الثالث في الترتيب العام لـ «البوندسليجا» بعد 25 جولة.