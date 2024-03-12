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الرياضة

الهلال.. موعد مع «القياسية»

الهلال.. موعد مع «القياسية»
12 مارس 2024 16:03

 
الرياض (أ ف ب)

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سيحقق الهلال السعودي رقماً قياسياً لافتاً، بحال فوزه على مواطنه الاتحاد، الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كونه سينفرد بأكبر عدد من الانتصارات المتتالية لفريق كرة قدم للرجال في مختلف المسابقات.
وفقاً لموقع جينيس للأرقام القياسية، انفرد نيو ساينتس الويلزي أولاً بالرقم القياسي البالغ 27 فوزاً متتالياً، بين 14 أغسطس 2016 و30 ديسمبر 2016، حين حطم رقماً حققه أياكس الهولندي (26 انتصاراً متتالياً) بين 1971 و1972.
فاز في مبارياته في الدوري الويلزي، الكأس، كأس الرابطة وكأس التحدي.
عادله الهلال بين 25 سبتمبر 2023 و8 مارس 2024. بدأ سلسلته بفوز على الجبلين في كأس الملك، وصولاً إلى تخطيه أخيراً الرياض 3-1 في الدوري المحلي.
وبحال تكرار فوزه على الاتحاد (2-0 ذهاباً)، الثلاثاء في جدة، سينفرد الهلال بهذا الرقم القياسي.
فاز حتى الآن في 16 مباراة متتالية في الدوري الذي يتصدره بفارق شاسع عن غريمه النصر، 8 في دوري أبطال آسيا الذي أحرز لقبه أربع مرات قياسية و3 في كأس الملك المحلية.
وتأتي سيطرة الهلال على الكرة السعودية وتألقه آسيوياً، بعد إنفاقه نحو 380 مليون دولار حسب تقارير، لضمّ أمثال لاعبي الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، البرازيلي مالكوم، البرتغالي روبن نيفيش، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو.
كما ضمّ البرازيلي نيمار الذي لم يحمل ألوانه كثيراً بعد قدومه من باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب إصابة قوية بركبته تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.
وتعود المباراة الأخيرة التي اخفق فيها الهلال بتحقيق الفوز إلى 21 سبتمبر الماضي، عندما تعادل مع ضمك (1-1) في الدوري.

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