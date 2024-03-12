كأس رئيس الدولة للجو جيتسو تنطلق الجمعة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو عن مواصلة الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، البطولة الأغلى على الساحة المحلية، 15 و16 مارس الجاري، في الاتحاد أرينا بأبوظبي.

وأكد الاتحاد أن نسخة هذا العام من البطولة والمخصصة لفئة الكبار من اللاعبين واللاعبات في مختلف فئات الأوزان تشهد إقبالاً كبيراً من الأندية ومنتسبيها للمشاركة في البطولة، لا سيّما أنها تحمل أهمية كبرى في تعزيز التنافسية على الساحة المحلية للظفر بأغلى الكؤوس والألقاب، ورفع جاهزية اللاعبين ومعدلات لياقتهم البدنية في إطار استعداداتهم للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: تفصلنا أيام عن موعد انطلاق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، البطولة الأغلى على قلوبنا، والتي نحرص في الاتحاد على منحها أهمية خاصة، كونها تحظى بمكانة استثنائية لدى الرياضيين وجمهور الجو جيتسو، حيث تتوج الفائزين بالكأس الأغلى محلياً، وتفسح المجال أمام أرفع منافسة بين لاعبي ولاعبات الأندية الإماراتية».

وأضاف: «حققت كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو نجاحات كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وكانت على الدوام منصة رائدة للاعبين لإبراز قدراتهم ومواهبهم، وتقديم خلاصة تجربتهم على البساط والتسلح بالعزيمة والإصرار للوصول إلى منصة التتويج والفوز بأغلى الألقاب».

وأكد الشامسي أن الأندية كانت ولا تزال شريكاً مهماً في إثراء البطولة عاماً بعد عام، وأظهرت حرصاً كبيراً على إشراك أعداد ومواهب لافتة من اللاعبين واللاعبات في النزالات، منوهاً بأن جميع الأندية بدأت استعداداتها لخوض البطولة منذ بداية العام، وأعدّت برامج وخططاً تدريبية شاملة، ونظمّت معسكرات تواكب أهمية الحدث، انطلاقاً من إيمانها بأن لكل منها فرصة حقيقية لاعتلاء منصة التتويج.

وشهدت منافسات النسخة الماضية من البطولة نزالات قوية وحضوراً جماهيرياً غفيراً، حيث تُوج بني ياس بالمركز الأول لمنافسات فئة الرجال، وحلّ العين وصيفاً، بينما جاء الجزيرة ثالثاً، وفي فئة السيدات تصدر أيضاً بني ياس المنافسة، وحصل على المركز الأول، فيما حلّ الوحدة في المركز الثاني وجاء العين ثالثاً.

واتسمت منافسات الموسم الماضي بالندية العالية وتقارب المستويات والمنافسة الشديدة وبالأخص بين الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى التي تضم خيرة اللاعبين الذين يمثلون نواة المنتخب الوطني الذي مثل الدولة بكل فخر في كافة المنافسات القارية والعالمية.

وتقدم البطولة جوائز مالية مجزية للأندية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الرجال والسيدات تتجاوز مليون درهم، ما يوفر حافزاً إضافياً للاعبين واللاعبات على تقديم أفضل أداء على بساط المنافسة.

وأشار محمود السيد مدير أكاديمية الجو جيتسو بنادي الوحدة إلى حرص النادي على اعتلاء منصة التتويج والظفر بأحد المراكز الثلاثة الأولى على صعيد فئة الرجال، والظفر بلقب السيدات الذي كان قريباً من نادي الوحدة العام الماضي، حيث حلّ وصيفاً، مؤكداً أن لاعبي النادي واظبوا على التحضير للبطولة منذ بداية الموسم، واستعرضوا أداءهم ونقاط الضعف والقوة خلال النسخة الماضية، للبناء عليها والاستفادة منها في مشاركتهم القادمة.

وقال: كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو بطولة محلية بمواصفات عالمية تحظى باهتمام كل الأندية المحلية، ولطالما كانت مشاركتنا في البطولة منذ انطلاقها أولوية قصوى، وبذل فريقنا جهوداً كبيرة في التدريب على مدى الأسابيع الماضية واضعاً نصب عينيه المنافسة على اللقب».

وقال يوري ألفيس، مدرب بني ياس: «تتصدر بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس أم الإمارات للجو جيتسو قائمة أبرز البطولات على مستوى الدولة، وتحرص الأندية المحلية على بذل قصارى جهدها للمشاركة بنخبة لاعبيها ولاعباتها والتنافس وخوض نزالات قوية واعتلاء منصات التتويج، ونسعى لتقديم أداء مميز في هذه النسخة من كأس رئيس الدولة للجو جيتسو والدفاع عن اللقب والتتويج مجدداً، وتدرب لاعبونا بقوة على مدار الأسابيع الماضية، وكلنا ثقة بقدرتهم على التفوق وإبراز مهاراتهم وإحراز نتائج نفخر بها».