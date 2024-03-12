تعرف على قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا



القاهرة (أ ف ب)



أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي سُحبت في القاهرة عن مواجهة الأهلي حامل اللقب مع سيمبا التنزاني، فيما يلاقي الترجي التونسي أسيك ميموزا الإيفواري.

وتبادل الأهلي وسيمبا الفوز 1-0 في آخر مواجهة في المسابقة ضمن دور المجموعات لموسم 2021، عندما تصدر سيمبا بفارق نقطتين عن الأهلي الذي تابع المشوار وأحرز اللقب.

يُعدّ الأهلي الأكثر تتويجاً في هذه المسابقة «11 مرة»، آخرها السنة الماضية على حساب الوداد المغربي.

وفي النسخة الافتتاحية من الدوري الأفريقي العام الماضي، تعادلا في دار السلام 2-2 ثم 1-1 في القاهرة، وتصدّر الأهلي مجموعته الرابعة فيما حلّ سيمبا وصيفاً لأسيك ميموزا الإيفواري.

قال أحمد حسن بطل المسابقة مع الأهلي عام 2008، والذي شارك في سحب القرعة، «الأهلي مميز في البطولة، حتى لو كان في أسوأ حالاته، فوزه الأخير في كأس مصر رفع معنوياته».

وأضاف: «سيمبا من الفرق المقبولة، وأعتقد أنها مباراة في المتناول، مسار الأهلي جيد بعيداً عن صن دوانز، والأهلي يعرف كيف يحرز اللقب، وهذا ما رأيناه في النسخ الأخيرة».

ويشرف على سيمبا الذي بلغ ربع النهائي ثلاث مرات، الجزائري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة الجزائري إلى لقب الكأس السوبر الأفريقية في سبتمبر الماضي على حساب الأهلي تحديداً «1-0».

وكان سيمبا تسبّب مع أسيك ميموزا في إطاحة الوداد المغربي حامل اللقب ثلاث مرات آخرها في 2022، من دور المجموعات.

ويلعب الفائز بين الأهلي وسيمبا مع الفائز بين مازيمبي الكونغولي الديموقراطي حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2015 وبيترو دي لواندا الأنجولي.

وأتاحت القرعة إمكانية حدوث مواجهة عربية في النهائي، إذ وقع الترجي التونسي مع أسيك ميموزا، والفائز بينهما يلاقي يونغ أفريكانز التنزاني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بطل 2016 وحامل لقب النسخة الافتتاحية من الدوري الأفريقي.

ويبحث الترجي عن مواصلة مشواره نحو لقب خامس، بينما يحاول أسيك ميموزا استعادة أمجاده التي منحته لقباً وحيداً في 1998.

قال نجمه السابق سياكا تيينيه «منذ 1998 لم يحرز ميموزا اللقب، لكنه يبقى فريقاً كبيراً، مع كل الإمكانات بمقدوره الانطلاق من جديد وتحقيق المفاجأة في هذه البطولة».

وفاز أسيك على الترجي 3-1 بعد التمديد في الكأس السوبر الأفريقية 1999، كما التقيا عدة مرات في دور المجموعات من دوري الأبطال.

أضاف لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق «الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيداً وتواجها في العديد من المناسبات وستكون مباراة جميلة».

ويقام دور الذهاب في 29-30 مارس والإياب في 5-6 أبريل، أما نصف النهائي فيقام ذهابه في 19-20 أبريل وإيابه في 26-27 منه.

وفي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، يشهد الدور ربع النهائي مواجهة مصرية بين الزمالك حامل اللقب 2009 ومودرن فيوتشر.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة الملعب المالي بطل 2009 ودريمز الغاني.

ويلعب اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب مع ريفرز يونايتد النيجيري، والفائز بينهما يلاقي المتأهل بين نهضة بركان المغربي حامل لقب 2020 و2022 مع أبو سليم الليبي.

ويقام ذهاب ربع النهائي في 31 مارس والإياب في 7 أبريل وذهاب نصف النهائي في 21 أبريل والإياب في 28 منه.