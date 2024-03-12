سلتا فيجو يستغني عن بينيتيز



مدريد (أ ف ب)



استغنى سلتا فيجو صاحب المركز السابع عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مدربه رافايل بينيتيز على خلفية تردي النتائج، حسب ما أعلن النادي الذي يحاول تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وأوضح سلتا فيجو في بيان «رافا بينيتيز وفريقه التدريبي يغادرون سلتا فيجو بعد ثمانية أشهر من التفاني المطلق والالتزام التام، لكن الفريق لم يحقق خلالها النتائج التي توقعها النادي».

واستهل بينيتيز (63 عاماً)، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، ليفربول الإنجليزي والإنتر الإيطالي، مهامه الفنية مع سلتا في يونيو الماضي بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2026.

وأكد مدرّب ليفربول الإنجليزي السابق مراراً في الأسابيع الأخيرة أنه وقّع لمشروع مدته ثلاث سنوات، لكن النتائج السيئة التي حققها النادي في عامه المئوي أدت إلى إقالته.

وسرّعت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام مضيفه ريال مدريد المتصدر برباعية نظيفة في المرحلة الثامنة والعشرين الأحد بإقالة بينيتيز.

ويحتل سلتا المركز السابع عشر في «الليجا» برصيد 24 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن قادش الثامن عشر، آخر فريق يهبط إلى الثانية، وحقق سلتا الفوز في خمس مباريات من أصل 28 في الدوري هذا الموسم، كما خسر في ربع نهائي كأس الملك أمام ريال سوسيداد.

وأعرب النادي لـ «رافا بينيتيز ومساعديه عن خالص شكره على المشاركة والصدق والاحترافية التي أظهرها في عمله».

ولم يكشف سلتا عن هوية من سيخلف بينيتيز على مقاعد البدلاء، لكن حسب الصحافة الإسبانية فإن المدير الفني للفريق الرديف كلاوديو خيرالديس قد يتولى مسؤولية الفريق الأول.