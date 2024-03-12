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الرياضة

إيقاف المدرب «المقال» 4 مباريات بسبب «النطحة»!

إيقاف المدرب «المقال» 4 مباريات بسبب «النطحة»!
12 مارس 2024 21:23

 
ميلانو (أ ف ب) 

 

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أوقفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم مدرب ليتشي روبرتو دافيرسا «المقال» من منصبه أربع مباريات، بعد نطحه مهاجم فيرونا الفرنسي توما هنري في مباراة مشحونة الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين.
وأقال ليتشي مدربه دافيرسا بعدما اعتدى على المهاجم هنري في مباراة انتهت بفوز فيرونا 1-0.
كما تم تغريم المدرب البالغ 48 عاماً مبلغ 10 آلاف يورو «11 ألف دولار» بسبب المخالفة التي قالت الرابطة، إن أحد مساعدي الحكم دانييلي كيفّي شاهدها.
واعتذر دافيرسا عما بدر منه على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه ادعى أنه كان يحمي لاعبيه فقط، وأصر على أنه لم ينطح المهاجم الفرنسي هنري الذي طرده الحكم لاحقاً، بعد اندلاع عراك بين لاعبي الفريقين وجهازهما الفني عقب صافرة النهاية، وتم إيقافه لمباراة واحدة.
ومُني ليتشي بالخسارة الرابعة في آخر 5 مباريات له، حيث بات يحتل المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، ولا يتقدم سوى بنقطة واحدة عن فروزينوني الثامن عشر آخر الهابطين في الوقت الحالي.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
ليتشي
فيرونا
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