الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلوزه مرشح لتدريب لاتسيو

كلوزه مرشح لتدريب لاتسيو
12 مارس 2024 21:31

روما 12 (د ب أ)

أخبار ذات صلة
لاتسيو يختار «المدرب المؤقت»
الشرطة تداهم نادي ميلان


ذكرت تقارير صحفية أن ماوريسيو ساري استقال من تدريب نادي لاتسيو بعد 24 ساعة من الخسارة المحبطة للفريق على ملعبه أمام أودينيزي المتعثر، لكن النادي لم يفصل حتى الآن في الاستقالة.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ميروسلاف كلوزه الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، قد يخلف ساري في تدريب لاتسيو.
وأنهى كلوزه مسيرته الكروية بين جدران لاتسيو في 2016، بعد تجارب احترافية في كايزر سلاوترن وفيردر بريمن وبايرن ميونيخ.
وخاض كلوزه تجربة واحدة في منصب المدير الفني عبر بوابة أس سي أر التاخ النمساوي، لكن لم يحالفه النجاح.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
لاتسيو
ماوريتسيو ساري
ميروسلاف كلوزه المنتخب الألماني
آخر الأخبار
قتلى جراء انفجار ناجم عن تسرب للغاز في الصين
الأخبار العالمية
قتلى جراء انفجار ناجم عن تسرب للغاز في الصين
14 مارس 2024
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
علوم الدار
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
14 مارس 2024
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
علوم الدار
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
14 مارس 2024
«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التبادل الثقافي مع «مكتبة قطر الوطنية»
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التبادل الثقافي مع «مكتبة قطر الوطنية»
14 مارس 2024
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
الرياضة
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
14 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©