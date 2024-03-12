كلوزه مرشح لتدريب لاتسيو

روما 12 (د ب أ)



ذكرت تقارير صحفية أن ماوريسيو ساري استقال من تدريب نادي لاتسيو بعد 24 ساعة من الخسارة المحبطة للفريق على ملعبه أمام أودينيزي المتعثر، لكن النادي لم يفصل حتى الآن في الاستقالة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ميروسلاف كلوزه الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، قد يخلف ساري في تدريب لاتسيو.

وأنهى كلوزه مسيرته الكروية بين جدران لاتسيو في 2016، بعد تجارب احترافية في كايزر سلاوترن وفيردر بريمن وبايرن ميونيخ.

وخاض كلوزه تجربة واحدة في منصب المدير الفني عبر بوابة أس سي أر التاخ النمساوي، لكن لم يحالفه النجاح.