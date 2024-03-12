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الرياضة

ليفربول يُصيب «اليويفا» بالصداع!

ليفربول يُصيب «اليويفا» بالصداع!
12 مارس 2024 21:34

لندن (د ب أ) 

 

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يواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» تحدياً صعباً، حال تأهل ليفربول ورينجرز للمباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي التي تقام يوم 22 مايو المقبل بالعاصمة الأيرلندية دبلن.
ويتمتعان الفريقان الإنجليزي والأسكتلندي بشعبية جماهيرية كبيرة في أيرلندا ومرشحان للتأهل إلى النهائي الذي سيقام في ملعب «أفيفا»، بعد تعادل رينجرز مع بنفيكا البرتغالي يوم الخميس الماضي، بينما تفوق ليفربول على سبارتا براج بنتيجة 5-1 قبل مباراة الإياب على ملعبه في أنفيلد.
ويشكل هذا الاحتمال صداعاً لمسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث قال أمينه العام ثيودور ثيودوريديس: «المباراة النهائية للدوري الأوروبي تُعد من أكبر التحديات التي تواجهنا هذا العام».
وأوضح ثيودور، عبر وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن هذا التحدي يعود إلى الفرق التي يمكن أن تتأهل إلى النهائي، ونعرف أن عدداً كبيراً من جماهير الفريقين سوف يحضرون بدون تذاكر، وتبقى أيضاً مشكلة المناطق المفتوحة للجماهير.
وألمح في تصريحات لوسائل الإعلام «هناك فريقان لن أكشف عنهما، ولكن أعتقد أنكم بالذكاء الكافي للتعرف عليهما، سنواجه صعوبة كبيرة في استيعاب جماهيرهما التي ستحضر المباراة».
وأشار الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ختام تصريحاته «لقد حجزنا بالفعل ملعب كروك بارك، ليكون مكاناً مفتوحاً لتجمع الجماهير، ولكنه لن يكون كافياً».

ليفربول
الاتحاد الأوروبي
اليويفا
الدوري الأوروبي
دبلن
رينجرز
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