حرمان «البايرن» من جماهيره في «الأبطال»



ميونيخ (رويترز)

قال نادي بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إن جماهيره محرومة من حضور مباراة الفريق خارج أرضه في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إلقاء ألعاب نارية على أرض الملعب خلال الفوز 3-صفر على لاتسيو الإيطالي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وغرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» بايرن مبلغ 40 ألف يورو، بعد أن قامت جماهيره بإشعال الألعاب النارية، خلال الفوز 2-1 خارج ملعبه أمام كوبنهاجن الدنماركي في أكتوبر الماضي.

وكان البايرن عوقب بحرمان جماهيره من شراء التذاكر خارج ملعبه لمباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ في ديسمبر، والحادث الذي وقع في مباراة لاتسيو أدى إلى تنفيذ الحرمان.

وقال بايرن في بيان إنه لن يستأنف ضد قرار اليويفا.

وقال يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: «علينا قبول هذه العقوبة، لم يتم إطلاق الألعاب النارية فحسب، بل تم إطلاقها أيضاً عمداً نحو الملعب، مما يعرض المارة للخطر بشكل مباشر، ولقد كان هذا انتهاكاً صريحاً لشروط المراقبة، مما جعل الاستئناف بلا جدوى للأسف، وحقيقة أننا سنضطر إلى اللعب خارج ملعبنا دون دعم جماهيرنا ضربة قوية، تسببت مجموعة صغيرة من الأفراد المخالفين في الإضرار بجميع أنصارنا والفريق».

وتغلب بايرن على لاتسيو 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل إلى دور الثمانية، وستقام قرعة الدور المقبل من البطولة يوم الجمعة المقبل.

وتقام مباريات الذهاب في دور الثمانية خلال يومي 9 و10 أبريل نيسان المقبل، فيما تجرى مباريات الإياب في يومي 16 و17 من الشهر نفسه.