الشرطة تداهم نادي ميلان



ميلانو (أ ف ب)



داهمت الشرطة المالية الإيطالية مقر ميلان لكرة القدم، في إطار تحقيقٍ حول بيع النادي إلى صندوق الاستثمار الأميركي «ريدبيرد».

وأكّد ميلان المداهمات التي أوردتها وكالتا الأنباء الإيطاليتان «أنسا» و«أجي» وقال إن النادي نفسه ليس موضع التحقيق، على عكس الرئيس التنفيذي الحالي جورجو فورلاني وسلفه الجنوب أفريقي إيفان جازيديس.

وأضاف «الروسونيري» أن التحقيق مع الثنائي يأتي ضمن إطار «تقديم معلومات غير صحيحة» للهيئات الرقابية، وأن ميلان كان «يتعاون بشكل كامل مع سلطات التحقيق».

وقالت «أجي» إنه تم التحقيق مع فورلاني وجازيديس بتهمة عرقلة عمل لجنة مراقبة الأندية الإيطالية «كوفيسوك».

واستحوذ «ريدبيرد» على ميلان من المالكين السابقين «إليوت مانيجمينت» في أغسطس 2022 مقابل 1.3 مليار دولار.

بدوره، استحوذ صندوق «إليوت» على العملاق الإيطالي عام 2018، حين لم يتمكّن رجل الأعمال الصيني لي يونجتشونج من سداد قرضٍ أخذه حين اشترى النادي من شركة «فينيفيست» القابضة التابعة لرئيس الوزراء الراحل سيلفيو برلوسكوني قبلها بعام.