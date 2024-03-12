«اليويفا» يستعين بالتنس في قرعة «الأبطال»!



لندن (رويترز)



قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، إن النسخة المعدلة من دوري أبطال أوروبا تضم نظام تصنيف على غرار التنس في دور الستة عشر، وذلك في الوقت الذي كشف فيه تفاصيل عن تغييرات في مسابقة النخبة للأندية.

ويصبح نظام القرعة شبه آلي بدلاً من نظام القرعة اليدوي الذي أصبح سمة من سمات المسابقة.

وتتوسع المنافسة في الموسم المقبل من 32 إلى 36 نادياً، مع استبدال دور المجموعات الحالي الذي يضم ست مجموعات تضم كل منها أربعة فرق بمجموعة واحدة تواجه فيها الفرق ثماني مباريات ضد خصوم مختلفين.

وتتأهل أول ثمانية فرق مباشرة إلى دور الستة عشر، بينما تتنافس الفرق من المركز التاسع إلى 24 لتحديد بقية المتأهلين.

وعكس القرعة المفتوحة الحالية لدور الستة عشر، يتم تصنيف الأندية في قرعة على غرار قرعة التنس اعتماداً على أداء الفرق في مرحلة المجموعات.

وهذا يعني أن المصنفين الأول والثاني لا يمكن أن يلتقيا حتى المباراة النهائية، ولا يمكن أن يلعبا مع الفرق المصنفة ثالثاً ورابعاً حتى الدور قبل النهائي على أقرب تقدير.

وهذا هو التغيير الأول في دوري أبطال أوروبا، منذ أن حلت مرحلة خروج المغلوب المكونة من 16 فريقاً محل دور المجموعات الثاني في موسم 2003-2004.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال جورجيو ماركيتي نائب الأمين العام ومدير كرة القدم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن الشكل الجديد سجعل المنافسة غير قابلة للتنبؤ بها، ويضمن المزيد من المباريات بين الأندية الكبيرة وتقليل التوقعات المسبقة.

ويقسم 36 نادياً إلى أربعة أوعية في كل منها تسعة فرق، ويواجه كل فريق فريقين من كل وعاء آخر، وتتضمن الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات 16 مباراة تنطلق في وقت واحد.