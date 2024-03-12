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الرياضة

سباق الرموز والناموس في مهرجان المرموم للهجن

سباق الرموز والناموس في مهرجان المرموم للهجن
13 مارس 2024 01:54

دبي (الاتحاد)

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«دبي لسباقات الهجن» يعلن برنامج مهرجان المرموم التراثي

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، والذي يستمر حتى 28 مارس الحالي بميدان المرموم في دبي، ويشهد المهرجان إقامة 316 شوطاً، بواقع 76 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و240 شوطاً لهجن أبناء القبائل، بينما سيكون التنافس قوياً على 44 رمزاً، منها 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و28 رمزاً لهجن أبناء القبائل.
وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 20 شوطاً في سن اللقايا، ومثلها في سن الإيذاع، و16 شوطاً في سن الثنايا، و20 شوطاً بالنسبة للذلل والزمول، وبالمقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على مدار 60 شوطاً للحقايق، و60 شوطاً في سن اللقايا، و56 شوطاً في سن الإيذاع، بالإضافة إلى 30 تحدياً للثنايا، و34 شوطاً للذلل والزمول.
كما يشهد المهرجان إقامة 62 شوطاً لهجن الإنتاج المملوكة لمؤسسات هجن أبناء القبائل، ما يعكس الاهتمام بالسلالات الأصيلة وتعزيزها وضرورة المحافظة عليها كجزء لا يتجزأ من الموروث الثقافي.
وقال علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن: «نعلن انطلاق نسخة جديدة من مهرجان المرموم التراثي للهجن، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي».
وأضاف: «يتجدد اللقاء في مهرجان المرموم التراثي كل عام والذي يجمع شمل محبي وعشاق هذه الرياضة التراثية الأصيلة في بوتقة زاهية لتعبر عن أصالة شعبنا وعراقته، وتعزز من تمسكه بإرثه الغني بالنفائس ويحمل بين ثناياه أسمى معاني الوفاء والعرفان لماضي الآباء والأجداد».

مهرجان المرموم للهجن
مهرجان المرموم التراثي للهجن
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