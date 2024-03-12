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الرياضة

«أبوظبي للألعاب الحكومية» في ضيافة «سبورتس هب»

«أبوظبي للألعاب الحكومية» في ضيافة «سبورتس هب»
13 مارس 2024 01:54

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق اليوم منافسات بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية في «أبوظبي سبورتس هب»، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبدعم دائرة الإسناد الحكومي، وبمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية من إمارة أبوظبي، وتشمل المنافسات 11 مسابقة رياضية هي: كرة القدم والرماية والبادل واللياقة البدنية والكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة السلة والشطرنج والريشة الطائرة والجري والدرّاجات الهوائية.
وتقام بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، خلال الفترة من 3 إلى 19 رمضان، احتفاءً بالشهر المبارك، ضمن برنامج التفاعل والرفاه الوظيفي لتعزيز المشاعر الإيجابية للموظفين، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم الإنسانية وتطورهم المهني والشخصي في بيئة العمل، إضافة إلى التأثير الإيجابي على صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي، وضمن أجواء تنافسية وحماسية تحتفي بروح التحدي والفريق الواحد.

وتخوض الفرق المشاركة من الجهات الحكومية المنافسات خلال الفترة المسائية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثانية صباحاً، بأهداف تعزيز التعارف بين الموظفين في بيئة رياضية إيجابية جاذبة، وتشجيع أكبر عدد من الموظفين على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوباً للحياة اليومية، إضافة إلى تعزيز مؤشر جودة الحياة.
من جانبه، أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن نجاحات النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية عكست مدى أهمية إقامة النسخة الثانية التي تنطلق اليوم وسط مشاركة كبيرة من مختلف موظفي وموظفات الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية في أبوظبي.

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وقال العواني: «البطولة أصبحت علامة مميزة في أجندة الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، خصوصاً أنها تحفز الموظفين الحكوميين، وتساعدهم على تبني نمط حياة صحي على جميع المستويات البدنية والذهنية والاجتماعية، وصولاً إلى إرساء مستقبل أكثر صحة واستدامة».
وأضاف العواني: «إن التحديات الصحية تفرض علينا في مجلس أبوظبي الرياضي إيجاد فرص للموظفين الحكوميين للمشاركة جنباً إلى جنب مع زملائهم في العديد من الرياضات، ضمن أجواء اجتماعية تنافسية رمضانية، تعزيزاً لمؤشر جودة الحياة لديهم».
ويشارك في بطولة كرة القدم 24 جهة حكومية، وفي البادل 30، كرة السلة الثلاثية 15، كرة الطائرة 11، الريشة الطائرة 34، كرة الطاولة 34، الشطرنج 30، اللياقة البدنية 14، الرماية 36 جهة حكومية.

التسجيل مفتوح
يتم تنظيم سباق للجري للسيدات 19 مارس في حلبة مرسى ياس، وسباق للجري للرجال يوم 24 في أبوظبي سبورتس هب، وسباق للدراجات الهوائية للرجال يوم 21 مارس في مسار جزيرة الحديريات للدراجات الهوائية، وسباق للدراجات الهوائية للسيدات يوم 26 مارس في حلبة مرسى ياس، علماً بأن التسجيل يبقى مفتوحاً في سباقي الجري والدرّاجات الهوائية لحين موعدهما، لإعطاء الفرصة للمزيد من المشاركات من قبل موظفي حكومة أبوظبي.

الألعاب الحكومية
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
دائرة الإسناد الحكومي
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