«خليجية الشباب» على طاولة الرياضات الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة الفنية باتحاد الرياضات الإلكترونية اجتماعها الأول لعام 2024 بمقر الاتحاد الاتحاد في إمارة الشارقة، برئاسة إبراهيم يوسف الخوري، وبحضور سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد، وأعضاء اللجنة محمد البنّاء، ومحمد مبارك، وحمد قاسم، وحمد الحصان وعبدالولي الأنصاري.

وتضمن الاجتماع مشاركة منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي ستستضيفها الإمارات من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، وتوفير الاحتياجات التدريبية اللازمة كافة لتحقيق النتائج المرجوة، والتحضير الكامل لإطلاق دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية في الفترة المقبلة، وتجهيز فرق العمل لمنافسات البطولة، والموافقة على إطلاق البطولة الرمضانية للرياضات الإلكترونية، والتي ستقام بصالة تايتن للرياضات الإلكترونية بمدينة الشارقة، بمجموع جوائز نقدية قدرها 20 ألف درهم.

وأعرب إبراهيم الخوري عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة الفنية، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة، وتوفير الإمكانات اللازمة كافة، لإنجاح مهمة اللجنة الفنية.