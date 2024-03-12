كأس منصور بن زايد.. «التعادل» يفرض نفسه على مواجهتي اليوم الأول

مصطفى الديب (أبوظبي)

استهل فريق مدارس الإمارات الوطنية رحلة الدفاع عن لقب بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم بتعادل مثير أمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بهدفين لمثلهما، على ملعب فندق قصر الإمارات ماندراين أورينتال بالعاصمة أبوظبي في افتتاح منافسات النسخة الحادية عشرة من البطولة

وكان الأرشيف والمكتبة الوطنية بقيادة المدرب الفرنسي جريجوري دوفيرينس الأقرب لحصد نقاط المباراة الثلاث، بعدما بادر بالتقدم عن طريق المهاجم يوسف أكيوض في بداية الشوط الثاني، قبل أن يدرك بطل آخر نسختين التعادل عن طريق أحمد سمير، ثم تقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية مجدداً بهدف ثانٍ أحرزه يوسف أكيوض، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، أدرك مصطفى عز الدين التعادل لمدارس الإمارات الوطنية ليحصل كل فريق على نقطة.

وفي منافسات المجموعة نفسها، تعادل مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مع مكتب البعثات الدراسية بهدف لكل منهما، أحرز هدف مكتب البعثات الدراسية جيان كلاودي، ثم سجل بروميس أوميني هدف التعادل لمكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.

وتتواصل منافسات النسخة الحادية عشرة من البطولة اليوم، فيلعب وصيف النسخة الماضية مكتب الأمين العام أمام مكتب شؤون المواطنين والمجتمع عند العاشرة مساء، وفي اللقاء الثاني يلتقي مركز جامع الشيخ زايد الكبير بدائرة القضاء، وذلك ضمن افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة.

من جانبه، وصف الفرنسي جريجوري، مدرب فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم بأقوى بطولة تقام في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن المستوى الذي شاهده في اليوم الأول من المنافسات لم يفاجئه، لاسيما أنه سبق وشارك في نسخ ماضية كلاعب.

وقال: أعلم مدى صعوبة المنافسة؛ لأنها بطولة رائعة، وأتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة على الجهود والتنظيم الرائع، وتابع: يوجد العديد من اللاعبين المميزين من مختلف دول العالم، يأتون للاستمتاع والمنافسة، وإظهار قدراتهم، أعتقد أنها أقوى بطولة حالياً في الإمارات.

جائزة أفضل لاعب

استحدثت اللجنة المنظمة للبطولة جائزة أفضل لاعب في كل مباراة بالتعاون مع «أروما دي لاموري» للعطور، ونال ياسين الفتني، حارس مرمى مكتب البعثات الدراسية، جائزة رجل المباراة التي جمعت فريقه بمكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، فيما حصل يوسف أكيوض، مهاجم الأرشيف والمكتبة الوطنية، على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الافتتاح بعدما سجل هدفين ضد بطل آخر نسختين.