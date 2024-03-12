«الجولة 16» تدشن «السهرات الرمضانية» في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

تدشن «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، سهرات «رمضان الكروية»، والتي تشهد إقامة ثلاث جولات تشمل الـ 16 و17 و18 على التوالي في «الشهر الكريم»، حيث تنطلق المباريات في الجولات الثلاث، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام لكل منها في «توقيت موحد» في العاشرة مساءً.

وتنطلق «الجولة 16» مساء اليوم، بمباريات الإمارات وخورفكان، حتا والوحدة، وبني ياس والوصل، وتتواصل غداً، بمواجهات شباب الأهلي والبطائح، الشارقة والنصر، الجزيرة واتحاد كلباء، وتختتم «الجمعة» بمواجهة أخيرة تجمع عجمان بضيفه العين العائد من المشاركة القارية في دوري أبطال آسيا 2023- 2024 أمام مضيفه النصر السعودي في إياب ربع النهائي.

وتتجه الأنظار في اليوم الأول للجولة إلى استاد بني ياس بالشامخة، والذي يحتضن مواجهة «السماوي» صاحب المركز العاشر برصيد 16 نقطة، أمام ضيفه الوصل المتصدر بـ 39 نقطة، والذي تكبد الخسارة الأولى في الموسم، بالوداع من نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد الخسارة أمام مضيفه الوحدة 0-4 في مباراة الإياب.

وتصطدم في المباراة المنتظرة برغبة «أصحاب الأرض»، في استعادة ذاكرة الفوز الغائبة، بالخسارة في آخر جولتين أمام العين والنصر 0-1 على التوالي، بطموحات ضيفه الساعي لتعزيز الصدارة، والمحافظة على سجله خالياً من الخسارة للمباراة السادسة عشرة على التوالي، متسلحاً بأفضليته في اللقاءات المباشرة أمام «السماوي»، برصيد 12 انتصاراً، مقابل 7 انتصارات لبني ياس، والتعادل في 6 مباريات.

وعلى استاد حمدان بن راشد في حتا، لن تكون مهمة «الإعصار» صاحب المركز قبل الأخير «5 نقاط»، سهلة أمام ضيفه الوحدة رابع الترتيب «27 نقطة»، والمنتشي بتأهله إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بالفوز على الوصل 4-0 في إياب نصف النهائي.

وتميل كفة «الأفضلية المطلقة» لمصلحة «العنابي» أمام «الإعصار» بـ «دوري المحترفين»، بالفوز في 6 مواجهات، مقابل التعادل في مباراة من أصل 7 لقاءات جمعت الفريقين، وحقق الوحدة الفوز في الجولة الماضية أمام الجزيرة في «الديربي» 3-2، في الوقت الذي خسر فيه حتا أمام العين 3-5 ضمن الجولة ذاتها.

وتبدو «الاحتمالات مفتوحة» في مباراة الإمارات «الأخير» برصيد 5 نقاط، أمام ضيفه خورفكان «التاسع»، وله 17 نقطة، على ملعب الأول في رأس الخيمة، حيث يرفع «الصقور» شعار التحليق بـ «النصر» الأول في المباريات على ملعبه خلال الموسم الحالي، والأول على الإطلاق، منذ آخر انتصار في «الجولة الثالثة» أمام نفس المنافس بهدفي ألكاسير وفهد باروت.

ويتفوق «الصقور» أمام «النسور» في «دوري المحترفين»، بالفوز في مباراتين، مقابل الخسارة في واحدة من أصل 3 جمعت الفريقين.

كايو يهدد «السماوي» بـ «التخصص»

سجل كايو كانيدو لاعب الوصل 10 أهداف في مرمى بني ياس، بالتساوي مع الفجيرة، ليكون الفريقان الأكثر استقبالاً لأهداف جناح «الإمبراطور»، وسجل كايو الذي سبق له اللعب مع العين أهدافه العشرة في مرمى «السماوي» بقميص ناديه الحالي الوصل.

«السبع السمان» حافز «العنابي»

ينشد الوحدة إكمال سلسلة انتصاراته المتتالية في المواجهة أمام مضيفه حتا الليلة، وحقق «العنابي» منذ التعادل أمام «الإعصار» في أول مواجهة في «دوري المحترفين» موسم 2016- 2027 ستة انتصارات متتالية قبل مباراة الليلة، آخرها مواجهة الدور الأول في الموسم الحالي، والتي انتهت بفوز «العنابي» بنتيجة 1-0.

%30 الاستحواذ الأقل لـ «النسور»

يعد خورفكان الأقل في معدل الاستحواذ على الكرة في الدوري، خلال الموسم الحالي، بنسبة 39%، غير أن «النسور» يعد الأفضل في معدل تحويل التسديدات إلى أهداف بما نسبته 19%.