سلطان آل علي (دبي)

تمكن العين من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح، بعد مباراة دراماتيكية شهدت تقلبات عديدة، لتكون واحدة من المواجهات الخالدة في تاريخ المسابقة، ويعد تأهل العين إلى نصف نهائي آسيا، بمثابة إعادة إحياء للكرة الإماراتية على الصعيد القاري، وهذا هو أول تأهل إماراتي إلى نصف النهائي منذ 8 أعوام كاملة، حيث كان العين آخر نادٍ يتجاوز ربع النهائي في 2016، ووصل بعدها إلى النهائي الذي خسره أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.

وعلى صعيد المواجهات السعودية الإماراتية في الأدوار الإقصائية بآسيا، وهذا هو أول تفوق لنادٍ إماراتي على نادٍ سعودي منذ 9 سنوات، تحديداً في «نسخة 2015»، عندما أقصى شباب الأهلي الهلال من نصف النهائي، حيث تعادل ذهاباً 1-1، وفاز إياباً في مباراة جنونية بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل، ومنذ ذلك الحين خاضت أندية الإمارات 7 مواجهات مع الأندية السعودية في الإقصائيات، وفشلت في تجاوزها جميعها، آخرها النصر وشباب الأهلي التي تأهل فيها النصر 4-2 في «الملحق الآسيوي».

وخاض شباب الأهلي في «نسخة 2022» مباراة دور الـ16 أمام الهلال، وخسر بنتيجة 3-1، وفي 2021، تفوق النصر السعودي على الوحدة بخماسية مقابل هدف، في ربع النهائي، وقبلها خسر شباب الأهلي أمام أهلي جدة بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 1-1، وفي 2019، خسر الوحدة مجموع اللقاءين أمام النصر السعودي بنتيجة 4-3، أما «نسخة 2017»، شهدت مواجهتين، الأولى بين شباب الأهلي وأهلي جدة، وانتهت بمجموع 4-2 للأهلي السعودي، والثانية للعين أمام الهلال، وانتهت بمجموع 3-0 للفريق السعودي.

ويحمل فوز العين «بشارة سعيدة» لأندية الإمارات التي أصبحت الآن في المركز الثاني على غرب آسيا بتصنيف الاتحاد الآسيوي بعد السعودية لموسم 2025-2026، وأدى تأهل العين إلى أن تتجاوز أندية الإمارات «70.373 نقطة» كلاً من قطر «70.330» وإيران «68.640».

ويعزز هذا الرصيد من موقف أندية الإمارات حتى في النسخ القادمة، حيث يعتمد التصنيف على آخر 8 نسخ، وبالتالي تضمن أندية الإمارات مقعدين مباشرين وآخر ملحقاً في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.