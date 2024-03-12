سلطان بن حمدان: شخصية «الزعيم» صنعت الفارق أمام النصر

العين (الاتحاد)

قال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم: إن تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة يوم ميلاده، جاءت من لاعبي العين والجهازين الفني والإداري، وجميع أعضاء بعثة الفريق إلى الرياض، بعنوان «فرحة وطن»، من خلال التأهل المستحق والأداء المشرف وروح الانتصار وعزيمة الرجال، والرغبة في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024، الأمر الذي تعاهد عليه الجميع قبل سفر البعثة إلى السعودية.

أضاف: «التأكيد على التزام منظومة العمل في النادي برؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين، مؤسس استراتيجية النجاح، ظل يقود الجميع إلى مواكبة علامات التطور لتحقيق الأهداف المرجوة».

وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، أن شخصية «الزعيم» المتمثلة في روح الانتصار والعزيمة والرغبة القوية التي أظهرها لاعبو العين أمام النصر السعودي على ملعبه، بالإضافة إلى الدعم الكبير والمتواصل من جماهير العين للاعبين، من أهم العوامل التي رجحت كفة الفريق على أرض الملعب وصنعت الفارق.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية أن العين واجه في مباراة إياب الدور ربع النهائي تحديات عدة تمثلت في عامل الإرهاق بسبب «روزنامة» جدول المسابقات المحلية التي لا تخدم ممثل الدولة والوحيد في مهمته الآسيوية، بالإضافة إلى تعب السفر، إلى جانب بعض القرارات التحكيمية غير الموفقة والتي شهدتها المواجهة.