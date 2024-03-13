«المدفعجية» يقصف «النحس 14»!

لندن (أ ف ب)



فكّ أرسنال الإنجليزي نحساً لازمه طويلاً، عندما بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على بورتو البرتغالي بركلات الترجيح 4-2 «الوقتان الأصلي والإضافي 1-صفر» في لندن، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010، في حين كان برشلونة الإسباني على الموعد بفوزه على نابولي الإيطالي 3-1.

ولحق الفريقان بأندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي في ربع النهائي، بينما يختتم دور الثمن النهائي بمواجهتي أتلتيكو مدريد الإسباني مع الإنتر الإيطالي «صفر-1 ذهاباً»، وبوروسيا دورتموند الألماني مع أيندهوفن الهولندي «1-1 ذهاباً»، وتسحب قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي «الجمعة» المقبل.

في المباراة الأولى، سجل البلجيكي لياندرو تروسار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41،

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بورتو بالنتيجة ذاتها، وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها أرسنال ربع النهائي منذ موسم 2009-2010، علما بأنه خرج في ثمن النهائي في آخر 7 مشاركات.

نجح أرسنال في إيجاد ثغرة في الدفاع البرتغالي، عندما مرر صانع ألعابه وقائده النرويجي مارتن أوديجارد كرة بينية رائعة، باتجاه المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار داخل المنطقة، سددها زاحفة بعيداً عن متناول حارس بورتو ديوجو كوستا مفتتحا التسجيل «41»، وشارك تروسار في المباراة بدلاً من الجناح البرازيلي جابريال مارتينيلي الذي يتعافى من الإصابة.

وبلغ برشلونة الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020، عقب فوزه على ضيفه نابولي 3-1 على الملعب الأولمبي في «مونتجويك» بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.

وتمكّن الفريق الكاتالوني من تحقيق فوزه الأوّل في الأدوار الإقصائية، بعد أربع مباريات تعادل في اثنين منها وخسر مثلهما، وذلك للمرة الأولى أيضاً منذ فوزه على نابولي بالذات 3-1 في إياب ثمن النهائي ضمن موسم 2019-2020.

سجّل فيرمين لوبيس «15» والبرتغالي جواو كانسيلو «17»، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي «83» لبرشلونة، والكوسوفي أمير رحماني «30» لنابولي.

وقال لاعب برشلونة روبرتو لقناة «موفيستار»، بعد فوز زميله كوبارسي بجائزة أفضل لاعب في المباراة «كان أفضل لاعب في المباراة، منذ انضمامه إلينا، لم يتوّقف عن مفاجأتنا، هو لاعب يجب أن يبقى في برشلونة مدى الحياة».

بدوره، قال الظهير الفرنسي جول كوندي لقناة «كانال بلوس»: «لدينا الكثير من المواهب وفريق شاب للغاية يُقدّم لنا الكثير، من يامال مروراً بفيرمين إلى كوبارسي الواعد».

بدأ برشلونة المباراة بالشابين الواعدين لامين يامال «16 عاماً» وباو كوبارسي «17 عاماً»، ليصبح أول فريقٍ يبدأ مباراة بلاعبَين أقل من 17 عاماً في مباراة إقصائية، ضمن دوري الأبطال، وفقاً لأوبتا للإحصاءات.

وافتتح لوبيز التسجيل بسهولة، بعدما وصلته تمريرة من البرازيلي رافينيا على الجهة اليسرى «15»، ولم يُهمل كانسيلو الضيوف سوى دقيقتين لاستيعاب التأخّر بالنتيجة، وضربهم بالثاني بعدما تابع تسديدة من رافينيا ارتدت من القائم الأيسر، عقب تمريرة حصل عليها من يامال الذي قاد هجمة مرتدة «17».

وردّ نابولي عبر رحماني بهجمةٍ منسّقة وصلت إلى ماتيو بوليتانو الذي مرّرها على الجهة اليمنى للأوّل مسدداً على يمين الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيجن (30).

وحسم ليفاندوفسكي فوز برشلونة بعد تبادل للكرة بين روبرتو والألماني إيلكاي جوندوجان، وصلت من «البديل» إلى ليفاندوفسكي الذي تابعها في المرمى «83».