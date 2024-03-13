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الرياضة

الأهلي والزمالك.. «ليلة السقوط»!

الأهلي والزمالك.. «ليلة السقوط»!
13 مارس 2024 08:40

القاهرة (أ ف ب)

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تلقى الأهلي المنتشي بتتويجه بكأس مصر، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2-0، الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم، في الوقت القاتل أمام مضيفه البنك الأهلي 3-4، في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة عشر للدوري المصري لكرة القدم، فيما صعد المصري إلى الصدارة بتعادله مع زد أف سي 2-2.
سجّل كريم بامبو «7» ومحمد هلال «63»، والبوركيني سعيدو سيمبوري «84»، والغاني ياو أنور «94» للبنك الأهلي، والفرنسي أنتوني موديست «4»، والمغربي رضا سليم «28»، وحسين الشحات «73» للأهلي.
وتجمّد رصيد الأهلي عند 17 نقطة في المركز العاشر، علماً أنه له 7 مباريات مؤجلة، فيما حقق البنك الأهلي انتصاره الرابع، والأول منذ فوزه على المقاولون العرب 3-1 في المرحلة الحادية عشر في 30 ديسمبر الماضي، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة متقدماً للمركز الرابع عشر.
واقتنص المصري تعادلاً في الوقت القاتل من مضيفه زد أف سي 2-2 في ختام منافسات المرحلة السادسة عشر، ليصعد إلى الصدارة، سجل لزد عبد الرحمن البانوبي «21» وشادي حسين «80»، وللمصري محمد الشامي «54»، وميدو جابر «98 من ركلة جزاء»، ورفع المصري رصيده للنقطة 27 في الصدارة بفارق نقطة عن إنبي، فيما رفع زد رصيده إلى النقطة 23 في المركز الخامس.
وواصل الزمالك نتائجه المخيبة بسقوط أمام مضيفه الجونة 2-3 في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ15، سجل للجونة رضا صلاح «30»، والنيجيري إيمانويل لاكي «75» والكاميروني فرانك أيتوجا «81»، وللزمالك أحمد فتوح «51»، والبنيني سامسون أكينولا (56).
واستعاد الجونة نغمة الانتصارات الغائبة منذ أربع مباريات، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، وله مباراتين مؤجلتين مع بيراميدز ومودرن فيوتشر، فيما تلقى الزمالك الخسارة الرابعة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر، وله 5 مباريات مؤجلة.

 

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