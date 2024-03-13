الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جاياردو: الهلال يتفوق على الاتحاد في «الترجمة»!

جاياردو: الهلال يتفوق على الاتحاد في «الترجمة»!
13 مارس 2024 08:49

الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
العنبري «الشخصية الرياضية» في «ملتقى مليحة»
مانشيني يعلن قائمة السعودية لمباراتي طاجيكستان


أعرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة السعودي عن خيبة أمله وحزنه، بعد الخسارة أمام الهلال السعودي للمرة الثالثة على التوالي، ووداع دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وقال جاياردو بعد اللقاء الذي حسمه الهلال بنفس نتيجة مباراة الذهاب 2- صفر، في إياب دور الثمانية: «كان لدينا الطموح والرغبة لقلب النتيجة والعودة، رغم كل الصعوبات التي واجهت الفريق، لاسيما على مستوى الغيابات بسبب الإصابة».
وأضاف: «لكن عدم تمكن اللاعبين من تسجيل الهدف الأول حرمنا من الحصول على دفعة معنوية كانت ستغير مسار اللقاء».
وقال جاياردو: «إذا قمنا بتحليل المباريات الثلاث أمام الهلال، بعيداً عن النتائج، وتحديداً في مواجهتي آسيا لم تكن هناك فروقات كبيرة على مستوى اللعب، والهلال تفوق علينا في النتائج بسبب تميزه في ترجمة الفرص إلى أهداف، وهذا ما لم نفعله، وهو ما رجح كفة المنافس»، وفي كل المواجهات أمام الهلال كنا جيدين، برغم النقص والإصابات وحالات الطرد، وفقدنا نجولو كانتي في لقاء الذهاب، بينما غاب فابينيو عن لقاء الإياب، ومع ذلك كنا نداً قوياً».

دوري أبطال آسيا
السعودية
الهلال السعودي
اتحاد جدة السعودي
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 10:03
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
اليوم 16:17
شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
علوم الدار
ضبط حالات غش في امتحانات الفصل الثاني
اليوم 19:11
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
اليوم 17:59
انطلاق الصاروخ "ستارشيب"
الترفيه
"فقدان" صاروخ "ستارشيب" خلال محاولته العودة إلى الغلاف الجوي
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©