جاياردو: الهلال يتفوق على الاتحاد في «الترجمة»!

الرياض (د ب أ)



أعرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة السعودي عن خيبة أمله وحزنه، بعد الخسارة أمام الهلال السعودي للمرة الثالثة على التوالي، ووداع دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال جاياردو بعد اللقاء الذي حسمه الهلال بنفس نتيجة مباراة الذهاب 2- صفر، في إياب دور الثمانية: «كان لدينا الطموح والرغبة لقلب النتيجة والعودة، رغم كل الصعوبات التي واجهت الفريق، لاسيما على مستوى الغيابات بسبب الإصابة».

وأضاف: «لكن عدم تمكن اللاعبين من تسجيل الهدف الأول حرمنا من الحصول على دفعة معنوية كانت ستغير مسار اللقاء».

وقال جاياردو: «إذا قمنا بتحليل المباريات الثلاث أمام الهلال، بعيداً عن النتائج، وتحديداً في مواجهتي آسيا لم تكن هناك فروقات كبيرة على مستوى اللعب، والهلال تفوق علينا في النتائج بسبب تميزه في ترجمة الفرص إلى أهداف، وهذا ما لم نفعله، وهو ما رجح كفة المنافس»، وفي كل المواجهات أمام الهلال كنا جيدين، برغم النقص والإصابات وحالات الطرد، وفقدنا نجولو كانتي في لقاء الذهاب، بينما غاب فابينيو عن لقاء الإياب، ومع ذلك كنا نداً قوياً».