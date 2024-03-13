جيسوس يكشف سر قوة الهلال

الرياض (د ب أ)



أشاد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال السعودي بلاعبيه، بعد الفوز على اتحاد جدة، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال جيسوس بعد اللقاء الذي حسمه الهلال بهدفين، مكرراً نتيجة الذهاب: «لدي لاعبون رائعون بعيداً عن المستوى الفني، الجميع فريق واحد والهدف واحد، اسم الهلال».

وأضاف: «النتائج تحققت بفضل قوة المجموعة، انتصرنا على منافس قوي يملك لاعبين متميزين، واستطعنا التفوق عليهم، ولم ننتصر فقط بالنتائج، بل قدمنا أداءً وأهدافاً رائعة، نملك لاعبين ومجموعة داخل الفريق على مستوى عالٍ بخبرات وعقلية ساعدتنا بهذه الاستمرارية».

وعن مستقبله مع الهلال بعد نهاية الموسم، قال جيسوس: «لدي عقد مع الهلال حتى مايو، ولدي تأكيدات بأن المستقبل سيشهد أشياءً كبيرة، ولدينا أهداف بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ونسعى أيضاً لحسم لقب الدوري، وعند حصد الإنجازات فإن الأمور تصبح أسهل، وتركيزنا الكامل حالياً على الإنجازات»