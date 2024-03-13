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الرياضة

ألكاراز يقترب من «اللقاء المحتمل»

ألكاراز يقترب من «اللقاء المحتمل»
13 مارس 2024 09:04

كاليفورنيا (رويترز) 

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تغلب كارلوس ألكاراز على فابيان ماروجان 6-3 و6-3، ليبلغ دور الثمانية في بطولة إنديان ويلز للتنس، ويثأر لخسارته أمام اللاعب المجري في بطولة إيطاليا المفتوحة العام الماضي.
وسيطر اللاعب الإسباني على المباراة، وسدد ضربات أمامية رائعة، ولم يخسر إرساله مطلقاً ليخطو خطوة أخرى نحو الدفاع عن لقبه بنجاح في صحراء كاليفورنيا.
وحسمت ضربة أمامية في نقطة المباراة الفوز، وكان رد ألكاراز المصنف الثاني، الذي قال إن هدفه الوحيد هو الفوز بالبطولة مرة أخرى، هادئاً بعد الانتصار، وقال ألكاراز «بصراحة كنت متوتراً قبل المباراة، لن أكذب، خاصة مع اللعب ضد منافس فاز عليك سابقا بسهولة، أتذكر أنه لم يكن لدي أي فرص في المباراة في روما، كانت المباراة صعبة جداً نفسياً بالنسبة لي، لكنني سعيد حقاً بالطريقة التي فزت بها، وبدأت بشكل جيد، ولعبت بأسلوبي منذ البداية، وعرفت ما يجب أن أفعله بشكل أفضل مما فعلته في روما».
ويتجه ألكاراز الفائز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى لمواجهة محتملة مع الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة يانيك سينر في الدور قبل النهائي، ويحتاج ألكاراز أولا إلى تجاوز ألكسندر زفيريف أو أليكس دي مينو.
وفاز ييري ليهيتشكا على ستيفانوس تيتيباس المصنف 11 بنتيجة 6-2 و6-4، ليبلغ دور الثمانية للمرة الأولى في إحدى بطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة.
وحقق التشيكي البالغ 22 عاماً 25 ضربة ناجحة ضد اللاعب اليوناني ويواجه في الدور التالي إما سينر المصنف الثالث، أو الأميركي بن ​​شيلتون صاحب الإرسال الهائل.

 

أميركا
إنديان ويلز
كارلوس ألكاراز
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