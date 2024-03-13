يوفنتوس يتأهل إلى «مونديال 2025»



زيوريخ (د ب أ)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تأهل يوفنتوس الإيطالي للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام بمشاركة 32 نادياً صيف عام 2025 في الولايات المتحدة.

وأشار «الفيفا» في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» إلى تأهل يوفنتوس، مستفيداً من تفوقه في التصنيف الأوروبي المتراكم، بعد خروج نابولي الإيطالي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بالخسارة أمام برشلونة الإسباني.

وأوضح أن يوفنتوس بات الفريق العاشر من أوروبا الذي يتأهل إلى مونديال الأندية 2025 مستفيداً من تصنيفه الأوروبي التراكمي في آخر أربع سنوات.

وسبق أن تأهلت أندية تشيلسي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أعوام 2021 و2022 و2023، بينما تأهلت أندية بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا، بنفيكا وبورتو من البرتغال، باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي، بفضل التفوق في التصنيف الأوروبي التراكمي.

ويتبقى لأوروبا مقعدان أخيران للفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بخلاف فريق إسباني آخر من التصنيف، ويبقى المقعد الإسباني حائراً بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.