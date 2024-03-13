ساربروكن «صائد الكبار» في كأس ألمانيا



ساربروكن (رويترز)



سجل ساربروكن المنتمي لدوري الدرجة الثالثة هدفاً في الوقت بدل الضائع، ليصعق ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ 2-1، ويبلغ نصف نهائي بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.

وأقصى الفريق صاحب الأرض، الذي عاد من التأخر بهدف مبكر أمام الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني، بايرن ميونيخ وأينتراخت فرانكفورت في أدوار سابقة من البطولة.

وتقدم الضيوف بهدف مبكر سجله روبن هاك بتسديدة أرضية قوية، لكن التقدم استمر ثلاث دقائق فقط، بعد أن استفاد أمين النيفي من ارتداد الكرة بالحظ إليه، ليحصل عليها ويسدد من مسافة 18 متراً ليدرك التعادل في الدقيقة 11.

وسجل كاي بروينكر لاعب ساربروكن في وقت متأخر من الوقت بدل الضائع للمباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليضرب فريقه موعداً في نصف النهائي أمام كايزرسلاوترن.

ويواجه باير ليفركوزن فرق فورتونا دوسلدورف المنافس في دوري الدرجة الثانية في مباراة نصف النهائي الأخرى الشهر المقبل.