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الرياضة

خالد عيسى.. «بطل الترجيح»!

خالد عيسى.. «بطل الترجيح»!
13 مارس 2024 10:25

سلطان آل علي (دبي)

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واصل العين «العزف المنفرد»، في دوري أبطال آسيا، وحجز مقعداً في «نصف النهائي» على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح، بعد التعادل 4-4، في مجموع «ذهاب وإياب» دور الثمانية بنتيجة 4-4، وحضر الحارس «المتألق» خالد عيسى في «مشهد الترجيحية»، ليحجز «الزعيم» موقفه في «المربع الذهبي» لكبار آسيا.
ويعيش خالد عيسى «حالة استثنائية» على مستوى ركلات الجزاء مع العين هذا الموسم، حيث أظهر تألقاً فريداً من نوعه وتصدى لركلات حاسمة غيّرت من مسار «الزعيم» في كل المسابقات، وبلغ عدد ركلات الجزاء أو الترجيح التي واجهها خالد عيسى بكل المسابقات مع العين 11 ركلة، تم تسجيل 3 منها فقط في شباكه وإضاعة 8 ركلات، وتصدى لخمس منها، بينما البقية ذهبت في العارضة والقائمين أو بعيدة عن المرمى، وتبلغ نسبة ضياع ركلات الترجيح ضد العين 73%، مما يعني أن من بين كل 4 ركلات، يتم تسجيل واحدة فقط على العين.
وشهدت آخر مواجهتين حاسمتين للعين تأكيداً لهذه الحالة، حيث أخرج النصر السعودي من ربع نهائي آسيا بركلات الترجيح، وتصدى خالد عيسى للركلة الأولى، وأضاع لاعبو النصر اثنتين إضافيتين، كما حضر في المواجهة التي سبقتها أمام اتحاد كلباء في نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث خسر العين بهدفين، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، ويتصدى «جبل حفيت» لثلاث ركلات ترجيح، وأضاع لاعب «النمور» الركلة الرابعة خارج المرمى، وبذلك تأهل «البنفسج» إلى النهائي المنتظر أمام الوحدة.
وواجه خالد عيسى ركلتي جزاء في الدوري، خلال مباراة واحدة، وكانت أمام فريق الإمارات، حينها سجل النجم الإسباني إنييستا واحدة، وتصدى خالد عيسى للأخرى.
والجدير بالذكر أنّ خالد عيسى تصدى لركلة جزاء مع «الأبيض» أمام فلسطين في دور المجموعات بكأس آسيا الأخيرة في قطر.

دوري أبطال آسيا
العين
النصر السعودي
خالد عيسى
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