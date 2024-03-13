العين في «مربع الأبطال» للمرة الخامسة



رضا سليم (دبي)



تأهل العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في النسخة الحديثة للبطولة، حيث حقق اللقب في «نسخة 2003»، عندما تخطى داليان الصيني في مجموع المباراتين بالدور نصف النهائي، وصعد إلى المباراة الختامية، وفاز على تيرو ساسانا التايلاندي، في مجموع المباراتين، وعاد بالكأس إلى الإمارات للمرة الأولى، ليدخل بذلك سجلات الاتحاد الآسيوي، بوصفه حامل أول نسخة بالنظام الحديث، فيما جاء في مركز الوصيف في نسخة 2005، وخسر أمام الاتحاد السعودي، وتأهل إلى نصف نهائي «نسخة 2014»، حيث كان «الزعيم» قريباً من بلوغ النهائي، إلا أنه ودّع على يد الهلال 2-4 في مجموع المباراتين.

وجاء «البنفسج» وصيفاً في «نسخة 2016»، بعدما خسر أمام تشونبوك الكوري الجنوبي الذي تفوق ذهاباً 2-1، وخرج متعادلاً 1-1 في لقاء الإياب الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد.

وعاد «الزعيم» إلى مربع الكبار في النسخة الحالية 2023-2024، بالفوز على النصر بركلات الترجيح، بينما في نسخ 2004 و2006 و2017 وصل إلى ربع النهائي، وفي عامي 2015 و2018 بلغ دور الـ16، بينما في نسخ 2007، 2010، 2011 و2013 لم يتجاوز مرحلة المجموعات.

ويأتي تأهل «الزعيم» إلى نصف النهائي، ليعيد الأندية الإماراتية من جديد للواجهة الآسيوية، بعد غياب 7 سنوات، حيث إن العين آخر فريق إماراتي يصعد إلى نصف نهائي البطولة في «نسخة 2016».

ويتصدر الهلال السعودي قائمة الأندية الأكثر وصولاً إلى نصف النهائي للبطولة، برصيد 8 مرات، أعوام «2010 و2014 و2015 و2017 و2019 و2021 و2022» 2024، ونجح في الفوز باللقب في نسختين فقط في النظام الحديث للبطولة عامي 2019 و2021، فيما سبق له الفوز في نسختي 1991 و2000، ويتساوى العين والاتحاد، وتشونبوك الكوري، وأوراوا الياباني في الوصافة برصيد 5 مرات، ثم يأتي أولسان الكوري برصيد 4 مرات، ويتساوى السد القطري، وجوانزو الصيني وبيرسبوليس الإيراني، وسيؤول الكوري، وسيونجنام الكوري برصيد 3 مرات لكل فريق.