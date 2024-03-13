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الرياضة

«الذئاب» الأكثر فاعلية بين «الكبار»

«الذئاب» الأكثر فاعلية بين «الكبار»
13 مارس 2024 11:28

 
مراد المصري (أبوظبي)

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احتل روما الإيطالي صدارة أكثر الفرق فاعلية هذا الموسم على صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في تحويل نسبة التسديدات من الأهداف المتوقعة، إلى أهداف فعلية في شباك المنافسين، بواقع 52%، وذلك بحسب إحصائية متخصصة من موقع «وي سكاوت» العالمي لمباريات هذا الموسم.
وتأتي هذه النسبة لروما التي تعكس أن نسبة الأهداف التي يسجلها الفرق أكثر للغاية من النسبة المتوقعة، حيث تقوم الإحصائية باحتساب التسديدات، خلال مجريات المباريات، دون الأخذ بالاعتبار لركلات الجزاء، وشهدت وجود إنتر ميلان بالمركز الثاني بنسبة 44%، وأرسنال الإنجليزي 43%، وبايرن ميونيخ الألماني 36%، وباير ليفركوزن الألماني 35%.
وجاء فالنسيا الإسباني سادساً 34%، ومونشنجلادباخ الألماني، 28%، وجيرونا الإسباني 27%، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأينتراخت فرانكفورت الألماني 26%.
وفيما واكبت عدد من الفرق النسبة المتوقعة منها، بامتلاك ريال مدريد الإسباني مثلاً نسبة 7% فقط، فارقاً بين الأهداف المتوقعة والفعلية، فإن برشلونة جاء بنسبة سالب 18%، حيث سجل بنسبة أقل عن الأهداف المتوقعة لفرص التسديد حتى الآن.

روما
إنتر ميلان
أرسنال
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
برشلونة
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